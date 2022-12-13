大陸全國台胞代表會議 王滬寧：促進兩岸民間交流

為選出新一屆大陸全國台聯理事會成員，第十一次大陸全國台灣同胞代表會議13日在北京開幕，中共中央政治局常委王滬寧在會上表示，各級台聯組織要深入學習貫徹中共二十大精神，堅定不移推進祖國統一大業，要積極促進兩岸民間交流，深化兩岸各領域融合發展。

據央視報導，第十一次全國（中國大陸）台灣同胞代表會議，於13日在北京開幕，會議為期兩天，來自各省市、有關單位台胞代表共300多人，會議將審議通過大陸全國台聯第十屆理事會工作報告、大陸全國台聯章程修正案、選舉產生第十一屆理事會及領導班子，表彰大陸全國台聯系統先進集體和先進工作者。

王滬寧出席13日的會議並發表講話，他說，5年來，大陸各級台聯組織全面貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」和「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」，為推動兩岸關係和平發展融合發展發揮了重要作用。

王滬寧說，各級台聯組織要深入學習貫徹中共二十大精神，堅定不移推進祖國統一大業，要積極促進兩岸民間交流，深化兩岸各領域融合發展，要著力加強自身建設，不斷推動台聯工作。

據報導，開幕式由現任大陸全國台聯會長黃志賢主持，大陸全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝，以及大陸僑聯主席萬立駿致賀詞，中共中央政治局委員、統戰部長石泰峰出席開幕式。從央視新聞畫面來看，大陸國台辦主任劉結一也出席與會。

大陸全國台聯全稱為「中華全國台灣同胞聯誼會」，1981年在北京成立，是大陸設立，針對台灣民間人士的團體，各省市設有分會，扮演共產黨、大陸政府與在陸台灣人溝通的橋梁，早期成員多以滯留台灣人、在陸台籍人士為主，現主要他們的後裔，也被稱為「定居台胞」，或台二代、台三代，工作重心也主要放在促進兩岸交流與統戰，例如文化、青年等領域。

據悉，本次代表會議召開後，大陸全國台聯將由現任副會長、中共第二十屆中央候補委員紀斌，從黃志賢手中接任會長一職，他現年56歲，畢業於北京大學和愛丁堡大學，曾長期在大陸涉外領域工作。

公開資料顯示，紀斌是「台灣省台中市人」，但實際上他是所謂的「定居台胞」，也就是台籍的祖輩或父輩到大陸定居後的下一代，並沒有台灣戶籍。

本報日前引述知情人士稱，按編制，大陸全國台聯會長為正部級，現任會長黃志賢已滿66歲，在中共二十大後，也未連任中共中央候補委員，如今，紀斌是大陸涉台領域中，唯一一位中共中央候補委員，交棒在意料之中，且他過去的工作經驗就是大陸民間交流。