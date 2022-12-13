機構：初步盤點全球12英寸和8英寸晶圓廠數量

集微網消息，近日，ATREG總裁兼首席執行官Stephen Rothrock和Yole Group總裁兼首席執行官Jean-Christophe Eloy討論了新興的商業模式，這些模式可以使全球半導體行業轉移到具有最佳產能的前沿和成熟技術。全球疫情最初導致了晶圓廠交易投資的減少，但由於美國和歐洲晶片立法提供的潛在資金支持，頑強的半導體行業受到了新的關注，該行業正在與供應鏈問題和技術工人缺乏作鬥爭。

在分析中，雙方指出，由於供應鏈有限，除內存市場外，半導體行業的所有細分市場在新冠疫情期間都出現了大幅漲價。2021年半導體銷售額增長25%，預計今年將降至11%，部分原因是價格上漲。由於電動汽車技術的快速發展，尤其是汽車行業經歷了巨大的增長。然而，高需求也導致了工業和數據中心市場的價格上漲。通脹是增長放緩的另一個原因，這導致手機和其他消費品的訂單減少。由於烏克蘭戰爭，以及超級系統廠商、初創企業和人工智能（這些領域對半導體行業的影響越來越大）的擴張，半導體供應鏈也出現了封鎖，因此推動了全球微晶片需求的增加。

毫無疑問，衰退之風正在吹起，晶片公司在決定是否增加晶片產量時必須考慮到這一點。然而，正如專家所指出的，增長速度放緩並不意味著許多公司產品的製造需求也會降低。

端到端設計和製造技能正在吸引越來越多企業的關注。廣泛的研發計劃將受益於尖端技術，但主要問題是缺乏這種水平的晶圓廠。開發晶圓廠並將其上線的高成本是全球晶圓廠數量不多的一個重要因素。

政府的激勵措施無疑會有幫助，但中國已承諾發放約730億美元的半導體補貼(不包括撥款、股權投資和總額超過500億美元的低息貸款)，而美國、歐洲和日本還無法達到這一數額。

過去三個季度沒有出現重大的投資整合，因此，每個人都在投資以迎頭趕上。由於需要更多的尖端設備，必須進一步增加產量。全球只有150多家300mm晶圓廠，其中42家在台灣，33家在中國大陸，19家在美國，只有12家在歐洲和中東，所以供應有限。雖然尖端技術至關重要，並吸引了大量投資，但仍有相當大比例的生產活動發生在200mm晶圓廠，對90nm到180nm各工藝節點的需求最大。全球約有230家200mm晶圓廠，其中51家在美國，49家在歐洲和中東。

新晶圓廠的建設（正在以先進的幾何結構建造）必須與長期在不太先進的節點上製造晶片的需求相平衡。根據專家的說法，當前的環境正在推動晶片公司更加智能地工作，並相互攜手合作，以充分利用其有限的資源，降低製造成本；其中一項合作就是意法半導體和格芯之間的合作。