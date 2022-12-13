中國船東協會：明年貨櫃海運長約將大幅降價

中國船東協會表示，明年貨櫃海運全產業獲利時代階段性落幕，長約將大幅降價。

每日經濟新聞報導，中國船東協會常務副會長張守國指出，2021-2022年如此高的利潤，歷史上從來沒出現過，可以看到未來一段時間也不可能再出現，因為市場是不正常的，成本沒那麼高，收入也不應該那麼高，行業收益將回歸正常區間。

張守國認為，按照市場普遍的觀點，明年貨櫃船運力增幅將比需求多出6%~7%，根據歷史經驗預估，運價基本會在成本線的上下浮動，但成本與過去有所不同，影響因素包括船舶造價、船員成本、燃油價格及能效改善投入等，因此船東收益的盈虧線也將高於過去正常年份的水準，各家收益的高低由公司的成本控制、生產效率、調度能力等綜合決定。

張守國說，2023年貨櫃運輸全行業盈利的時代將迎來階段性落幕，可以預見的是，長約（固定期限內價格不變的約定）大幅降價成為必然。

上海航運交易所發布的最新資料顯示，上海港至美西航線運價跌破1,500美元/FEU成本線大關，在此背景下，貨櫃運力期貨成為關注的風口。

大陸當前航運企業主要透過長約鎖價，以規避運價頻繁波動的風險，但合同簽訂依舊存在違約可能，業內正在對相關衍生品翹首以盼。目前，上期所貨櫃運價指數期貨和大商所貨櫃運力期貨已完成上市準備工作，一旦上市，航運公司可提前鎖定未來利潤，外貿公司可通過套期保值沖抵運價漲跌風險。

今年全球貨櫃海運量也總體呈現回落的態勢。據克拉克森預測，2022年，全球貨櫃海運量為2.07億TEU，年降0.3%。

張守國表示，相比往年3%~5%的增速，今年全球貨櫃海運量呈負增長態勢，說明今年業內對運輸量增長放緩的判斷已成共識，船東們對於明年全球經濟形勢的增速預期保持謹慎，貨量需求何時回暖在市場上仍有分歧。