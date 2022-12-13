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大陸基金經理人流動加快 今年已逾300位離職

聯合報／ 記者葉文義／即時報導

大陸共同基金（大陸稱公募基金）市場近年迅速發展，人才流動明顯加快。據相關統計，今年以來，大陸公募基金經理離職數量已超過300人，處於歷史高位。基金經理的頻繁變恐將對基金運作和投資者產生較大影響。

Choice數據統計顯示，截至12月12日，今年以來大陸已有超過300位公募基金經理離職，這一數量與去年大體持平。拉長期限來看，近幾年，隨著公募基金行業快速發展，基金經理離職數量逐年攀升，去年首次超過300人。

據《上海證券報》報導，大陸公募基金經理跳槽後的去處主要有兩個：一是自己創立私募或加入知名私募平台；二是加盟新的公募基金公司。

加入私募平台是公募基金經理離職後的首選項。例如，興證全球基金前副總經理董承非離職後加盟老同事創辦的睿郡資產，華安基金前投資部總監崔瑩、易方達基金前百億級基金經理林森加盟上海勤辰私募。

創立新私募也是大多數離職明星基金經理的選擇之一。例如，寶盈基金前權益投資部總經理肖肖創立海南上善如是私募，中歐基金前百億級基金經理周應波創立了運舟資本，匯添富基金前基金經理雷鳴牽頭組建了上海潤時私募等。

業內人士指出，透過加盟成熟的私募平台，基金經理可以利用平台已有的成熟投研資源和運作框架，專心做好投資，不必被公司治理和日常運營所分心，同時基金經理對投資組合也擁有更加自由的裁量權；而通過自主創業，基金經理對公司擁有控制權，在公司治理、團隊架構、股權安排、分紅等方面更具有主動權。

除了加盟私募，也有不少基金經理跳槽到其他公募基金公司。例如，2020年公募基金冠軍趙詣加入成立不久的泉果基金，光大保德信前研究總監魏曉雪加盟外資公募路博邁基金，工銀瑞信前基金經理閆思倩加入鵬華基金等。

離職 上海

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