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胡潤調查 碧桂園楊惠妍縮水1100億人民幣仍是中國女首富

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
碧桂園的楊惠妍蟬連大陸女首富。雲財經網
碧桂園的楊惠妍蟬連大陸女首富。雲財經網

胡潤研究院日前發佈《2022紅顏會．胡潤女企業家榜》，列出了今年胡潤百富榜上前50名女企業家。排名第一的是碧桂園41歲的楊惠妍，儘管她的財富縮水1100億元人民幣，但仍以750億元位列榜首，這是她第十次成為中國女首富

紅星資本局報導，胡潤研究院調查的財富計算截止日期為2022年9月15日，這是胡潤研究院連續第17次發佈此榜單。

今年胡潤百富榜上，女企業家占比從去年的26%上升至26.7%，其中六成是白手起家的。前50名中國女企業家總財富1.5萬億（兆）元，比去年下降20%，是胡潤百富榜前50名中國男企業家總財富的四分之一。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，上榜女企業家的平均財富為294億元人民幣，雖然比去年下降了20%多，但比三年前，也就是疫情前，仍然上漲了10%。

上榜《胡潤女企業家榜》前十名中，涉足房地產行業的有5位，包括碧桂園的楊惠妍、龍湖吳亞軍、新鴻基鄺肖卿、富華的陳麗華、華熙國際的趙燕。

除排名第一的楊惠妍，同樣來自地產行業的，還有龍湖58歲的吳亞軍，在財富縮水23%的情況下，以735億元保持第二，蟬聯中國白手起家女首富。今年10月吳亞軍辭任龍湖集團執行董事、董事會主席。

新上榜者名單中，有貝殼創始人左暉的妻子朱豔，她以425億元的財富首次登上胡潤女企業家榜，排名第11位。還有圓通速遞53歲的張小娟，她以205億元的財富新上榜，排名第31位。

此外，胡潤研究院也提到，上榜的女企業家們財富增長的速度減緩，除去新人，前50名女企業家中僅4人財富比去年有所增長，增長總和為335億元。去年前四位財富增長最多的女企業家一共增長了670億元。

從行業分佈來看，能源超過大健康，首次成為上榜女企業家第二大財富來源，第一仍為房地產。《胡潤女企業家榜》顯示，房地產行業以17%的人數占比排名第一，能源以10%排名第二；金屬與礦、食品與飲料、消費品分別以7%並列第三。

城市分布上，北京仍然是女企業家首選居住城市，有8位，比去年多2位；深圳和香港並列第二，各有5位；佛山以3位排名第四。

胡潤2022年大陸十大女企業家排行。（胡潤研究院）
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房地產 人民幣 首富

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