張文宏：最終大家都會感染 醫護人員要保存戰鬥力 延緩傳播

近來備受關注的上海復旦大學張文宏在華山醫院內部講話稱，面對新冠疫情最終大家都會被感染的，就是感染的時間長或早還是晚而已。醫護人員一定為了保存戰鬥力，減少或延緩院內的傳播。

大陸國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏對疫情的判斷與建議的防疫政策，近來逐漸獲得多數民眾的信任，並成為大陸當前的主流聲音。

網易新聞報導，張文宏最近在其華山醫院內部講話，對疫情防控形勢做了最新研判，對醫護人員如何科學防護提出了建議。

他說，從現在整體的趨勢來講，香港感染的人數是70%幾，醫務人員當然比這個還要高；美國的感染率90%幾，「最終大家其實都會被感染的，就是感染的時間長或早還是晚而已」。

「今天應對疫情第一線的時候，跟武漢疫情、大上海保衛戰的時候，已經完全不同了，你今天不在醫院裡感染，在外面吃飯的時候也會被感染的。你在吃飯的時候不被感染，你回家的時候也可能被感染，因為你的家人在外面可能會被感染」。

張文宏表示，「在這段時間，希望大家慢慢的習慣，就是準備好我們自己，要生一次奧密克戎的感染，我覺得這一點大家都毫無例外，我也是遲早要生的」。

他說，當下醫院同仁，第一是減少不必要的聚集。第二是聚集的時候千萬不能「裸奔」，不能聚集的時候還不戴N95口罩，一定為了保存戰鬥力，減少或延緩院內的傳播。

他分析，醫務人員的感染在社區感染的可能性更大，因為在醫院採取的防護更好。現在醫院希望，感染的速度比社區要慢很多。

張文宏表示，所幸今天這個病毒的毒力，已經降到非常低的水準。在可預期的時間點，總的可能會是3到6個月，就可以度過這一次疫情。高峰可能會在一個月來到，但是整體的度過這次疫情，可能得3個月左右的時間。

「希望大家在高峰期來臨之前，不要同時生病，我們的醫療資源有可能會產生巨大的擠兌。所以也再次祝福我們醫院的同仁，能夠通過這一次的疫情，戰鬥力更加強。也希望醫院對我們所有的一線員工，對我們都要好一點，那麼我們心裡會更加舒服一點，讓我們一起戰鬥」。

張文宏說，這一個月是比較辛苦的一個月，對老人的保護非常關鍵。醫院也要對80歲以上老年病人重點關注，幫助老年人群盡可能安全度過高峰期。他也建議對家裡老人的保護，除了打疫苗之外，最近子女去看望老年人時要佩戴好N95口罩；告訴老人這段時間內不要去跳廣場舞、搓麻將、聚集聊天。