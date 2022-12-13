計算機大會 聚焦構建開源生態

12月8至10日，2022中國計算機大會（CNCC 2022）於線上召開，「構建生態將是未來信息技術創新與產業持續健康發展的關鍵所在，開源已成為當今世界科技創新和生態構建的重要方式」，已成為一眾專家學者的共識。

中通社報導，百度首席技術官王海峰從科技、產業及社會經濟發展角度分享技術創新成果大有用武之地。他強調，大模型加上深度學習平台，貫通人工智能全產業鏈，支撐著千行百業的智能化升級。開源生態是技術生態的重要組成部分，構建中國大陸自主深度學習開源生態是萬物智能互聯時代促進技術和產業發展自立自強的重要基礎。開源在計算機領域，乃至整個信息領域的發展中都起到了非常大的作用。萬物智聯時代，開源將更加重要。

在王海峰看來，構建開源生態既要立足中國大陸，又要面向世界。他強調，立足中國，根要紮得正，也要紮得深，要把智慧匯聚在自主平台上，基於自主平台進行創新和發展。面向世界，格局要大而寬，在融入全球創新網路，為全球科技進步貢獻中國智慧，分享科技創新成果的同時，也要積極拓展大陸開源生態的國際影響力，吸引全球開發者參與創新，促進大陸開源生態建設。

據了解，大陸在人工智能領域已逐步建立起有全球影響力的開源生態。

立足於大陸的產業需求發展起來的飛槳平台，是大陸首個自主研發、開源開放的深度學習框架，很多基礎能力已和國外頂級的開源框架旗鼓相當。