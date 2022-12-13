北京港企上萬家 實際投資占第一

1998年至2022年10月，香港在北京設立企業1萬3088家，實際利用外資1251.9億美元，占北京實際投資的64.6%，位列第一。投資主要涉及信息傳輸、軟體和信息技術服務業，科學研究和技術服務業，租賃和商務服務業。

中新社報導，根據北京市投資促進服務中心消息，第二十五屆北京‧香港經濟合作研討洽談會（京港洽談會）將於12月14日至15日在北京和香港分別設立會場，採用線上+線下方式舉辦。

自1997年以來，京港洽談會已舉辦了二十四屆，兩地在金融、專業服務、科技、城市管理與公共服務、一帶一路建設等領域不斷深化合作，全方位、寬領域、高水平的交流合作格局逐步形成，兩地經濟合作成效顯著。

北京市投資促進服務中心相關負責人介紹，今年1月至10月，香港在京設立企業508家，實際利用外資158.7億美元，同比增長28%，占北京實際投資的92.4%，位列第一。1998年至今年10月，香港在京設立企業1萬3088家，實際利用外資1251.9億美元，占北京實際投資的64.6%，位列第一，投資主要涉及信息傳輸、軟體和信息技術服務業，科學研究和技術服務業，租賃和商務服務業。截至2022年10月，北京在香港對外直接投資存量457.86億美元，占北京市對外直接投資存量的48.12%。

談到本屆京港洽談會的安排，負責人表示，將以融入新格局合作譜新篇為主題，共安排12項活動。包括開幕式暨京港合作峰會、京港合作備忘錄及重大項目簽約儀式等3項重要活動；9項專題活動包含服務業開放板塊、創新合作板塊、數位經濟板塊等三個板塊。目前，各項籌備組織工作正在加緊有序推進。