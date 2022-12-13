多地稅費新制紓困 企業減輕負擔

今年以來，新的組合式稅費支持政策、穩經濟一籃子政策和接續措施分批推出，為減輕市場主體負擔、穩住宏觀經濟大盤提供有力支撐。大陸多地採取積極舉措，推動一系列稅費支持政策落實落細，為企業減負擔加活力。

新華社報導，近期中國石化集團北京燕山石油化工公司收到增值稅留抵退稅款。公司稅務主管王河說：「退稅申請當天審核，退稅款三天到帳。」正值供暖季，這些「真金白銀」為燕山石化30餘個廠區的電力、熱力需求提供了堅實的財力支撐。

大規模增值稅留抵退稅，是今年新的組合式稅費支持政策「重頭戲」。

在上海，知名小吃「小楊生煎」收到了減稅「紅包」。該企業總經理楊利朋介紹，相關政策發布後，上海市稅務部門第一時間送政策上門，上海朋利來餐飲管理有限公司及旗下小楊生煎企業管理發展（上海）有限公司共收到留抵退稅2000多萬元（人民幣，下同），大大緩解企業支付供應商貨款等資金壓力。

在山東省高密市，財政局建立多部門協作機制，強化政策宣傳、狠抓政策實效，主動對接服務，以「真金白銀」讓利於企。德國科樂收農業機械（山東）有限責任公司在當地投資累計超過16億元，得益於財稅部門的大力支持，該企業今年順利收到了1.21億元的留抵退稅款，並將這筆資金用於在當地擴大產能和開展研發項目。

今年以來，受疫情衝擊，中小微企業和個體工商戶面臨的困難加劇，為企業紓困解難尤為關鍵。

在重慶市北碚區，渝鍋堂老火鍋店因享受小規模納稅人階段性免徵增值稅等稅費優惠政策，今年累計減免稅費近5萬元。「我們把省下的稅款用來支付員工工資、場地租金，有效緩解經營壓力。」渝鍋堂老火鍋店負責人周林波表示。

今年5月起，北京市多部門聯合下發了包括對餐飲、零售、旅遊、民航、公路鐵路運輸企業的階段性緩繳企業社會保險費等系列優惠政策，進一步為市場主體紓困解難。

北京市豐台區稅務局局長李龍江介紹，豐台區稅務局運用稅收大數據精準篩選企業名單，通過點對點簡訊、稅企微信群，以及「微藍+」諮詢專窗、微信公眾號等管道，持續擴大優惠政策的宣傳面和知悉度。

多項稅費支持政策不僅為企業當前運營減下負擔，也為企業長遠發展加上活力。

「今年前三季度，公司研發費用投入約2.7億元，已經超過去年全年研發費用投入。」南京諾唯讚生物科技股份有限公司財務總監畢文新表示，研發費用加計扣除比例提高政策，有效增強了公司研發投入的底氣。

大陸國家稅務總局數據顯示，截至11月10日，大陸稅務系統合計辦理新增減稅降費及退稅緩稅緩費超過3.7兆元。

業內人士表示，全年新增減稅降費及退稅緩稅緩費預計超過4兆元。一系列稅費支持政策，既發揮助企紓困穩經濟的作用，也有力提振企業信心、助力企業轉型。