快訊

周末寒流壟罩全台「最冷時段曝光」氣象局示警：請做好禦寒準備

果粉們可以開始存錢了！外媒爆料「絕對漲」 頂規iPhone 15售價曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣州祭獎勵政策 扶持先進製造業

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣州市政府日前審議通過《廣州市加快先進製造業項目投資建設的若干政策措施》，提出一籃子重磅扶持政策舉措，對工業經濟貢獻大、產出效益高的區，給予製造業新增用地指標獎勵，對符合條件的新業態企業，放寬稅收、規模等引進落戶條件。

新華社報導，措施對重點產業項目投資建設、建設高品質產業布局空間推動科技創新平台建設及加大製造業投資獎勵等方面提出了明確任務。給予製造業新增用地指標獎勵，主要專項用於製造業項目用地報批，並建立優質企業騰挪安置機制，支持連片土地出讓給鏈主、優質企業。

措施提出將聚焦廣州3個國家級、5個省級經濟技術開發區，促進產業空間集聚發展，優化提升一批重點產業園區。打造具有國際競爭力的現代產業體系，重點為智能網聯與新能源汽車、人工智能、半導體和積體電路、生物醫藥及高端醫療器械等產業鏈。

措施提出對創新能力強等新業態企業，可放寬稅收、規模、盈利、資質等引進落戶條件。重點引進產業鏈龍頭企業和關鍵領域核心企業。鼓勵市屬國企對外並購產業鏈關鍵環節企業，設立明確遷入計劃。

措施提出，對「十四五」期間廣州總投資人民幣10億元以上的製造業項目，在省級對其新增實際固定資產投資額不超過2%比率普惠性投資獎勵的基礎上，市級財政給予1：1配套扶持。對於重點產業鏈中強鏈、補鏈的重大項目，可按照「一事一議」的原則，採取股權投資、落戶獎勵、貸款貼息等方式支持項目落地等。

半導體 開發區

延伸閱讀

今年全國稅收估超徵4000億 財政部：國庫統籌運用

北京確診者較廣州嚴重？專家指因BA.5多無症狀

地方「超徵紅包」 可望獲配500億

廣州「放大招」多家銀行房貸可延 最長寬限18個月

相關新聞

銀川招商 簽約503億人民幣

寧夏回族自治區銀川市11日舉行產業招商暨金融助力實體經濟簽約大會，共簽約太陽能新材料產業園、太陽能支架製造及數智物流平台...

直播帶貨 新疆產品銷各地

近年來，隨著新疆生產建設兵團電商產業的不斷發展，直播帶貨成為熱門營銷方式，飛入尋常百姓家，助力特色產品不斷走出「深閨」，...

全球數位貿易博覽會 杭州開幕

以「數字（數位）貿易商通全球」為主題，首屆全球數位貿易博覽會（數貿會）11日在浙江杭州開幕。

馬雲、史玉柱投資新媒體 慘賠

人在東京的阿里巴巴創始人馬雲及巨人網路董事長史玉柱出清持股八年的華數傳媒股權，將股權以人民幣19.1億元（約新台幣84億...

陸房市回暖 房貸額增加

大陸各地爭相放寬放疫限制，加上近期不斷推出支持房市的政策，刺激大陸房市出現回暖跡象。中指研究院最新報告顯示，上周16個主...

消費疲弱 陸雙12買氣冷

大陸今年「雙12」靜悄悄，除了電商平台鮮見促銷活動，商家也失去參與熱情，很多人甚至都沒注意到今年的雙12，反映當前大陸民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。