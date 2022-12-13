廣州祭獎勵政策 扶持先進製造業

廣州市政府日前審議通過《廣州市加快先進製造業項目投資建設的若干政策措施》，提出一籃子重磅扶持政策舉措，對工業經濟貢獻大、產出效益高的區，給予製造業新增用地指標獎勵，對符合條件的新業態企業，放寬稅收、規模等引進落戶條件。

新華社報導，措施對重點產業項目投資建設、建設高品質產業布局空間推動科技創新平台建設及加大製造業投資獎勵等方面提出了明確任務。給予製造業新增用地指標獎勵，主要專項用於製造業項目用地報批，並建立優質企業騰挪安置機制，支持連片土地出讓給鏈主、優質企業。

措施提出將聚焦廣州3個國家級、5個省級經濟技術開發區，促進產業空間集聚發展，優化提升一批重點產業園區。打造具有國際競爭力的現代產業體系，重點為智能網聯與新能源汽車、人工智能、半導體和積體電路、生物醫藥及高端醫療器械等產業鏈。

措施提出對創新能力強等新業態企業，可放寬稅收、規模、盈利、資質等引進落戶條件。重點引進產業鏈龍頭企業和關鍵領域核心企業。鼓勵市屬國企對外並購產業鏈關鍵環節企業，設立明確遷入計劃。

措施提出，對「十四五」期間廣州總投資人民幣10億元以上的製造業項目，在省級對其新增實際固定資產投資額不超過2%比率普惠性投資獎勵的基礎上，市級財政給予1：1配套扶持。對於重點產業鏈中強鏈、補鏈的重大項目，可按照「一事一議」的原則，採取股權投資、落戶獎勵、貸款貼息等方式支持項目落地等。