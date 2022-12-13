富達基金管理 挺進大陸

富達國際旗下富達基金管理（中國）有限公司，近日獲得大陸證券監督管理委員會批准經營證券期貨業務的牌照，成為首批在中國大陸展開全資共同基金業務的全球資產管理公司之一。也是繼貝萊德基金、路博邁基金後，又一家宣布正式展業的外商獨資公募基金公司。

不到一個月的時間裡，富達國際和路博邁兩家知名外資機構就相繼宣布旗下的公募基金在中國大陸展業，加上泰達宏利基金完成工商變更，正式成為外商獨資公募，中國大陸本土的公募機構將會迎來更為多元化的競爭。

獲得牌照後，富達國際即可為中國大陸個人投資者提供境內投資產品和解決方案，同時為機構投資人提供資產管理服務，致力為中國大陸投資人發掘中國市場投資機會，提升財務健康及退休儲備。

富達國際視中國大陸為長期策略市場，擁有超過20年在中國大陸投資的經驗。自2004年起，富達國際分別於上海、大連和北京設立辦事處，目前員工總數超過1,900人。在以往合格境外機構投資者（QFII）制度下，富達國際擁有12億美元的QFII額度，為擁有QFII額度最大的外資資產管理機構之一。2017年1月，富達國際更成為首家獲得中國證券投資基金業協會，頒發私募證券投資基金管理人資格的外資資產管理公司。

富達國際指出，富達在中國大陸當地設置有投資研究團隊，著眼於基本面研究的投資概念和流程，從股票、固定收益、多元資產、系統及量化投資等各方面皆有紮實的經驗和能力，同時致力將ESG分析整合至投資流程中。

富達國際亞太區（日本除外）董事總經理馬瑞傑（Rajeev Mittal）表示，十分榮幸得到大陸證監會的批准期待為中國大陸投資人提供世界級的投資產品和解決方案。