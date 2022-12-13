消費疲弱 陸雙12買氣冷

大陸今年「雙12」靜悄悄，除了電商平台鮮見促銷活動，商家也失去參與熱情，很多人甚至都沒注意到今年的雙12，反映當前大陸民眾在疫情下多不敢消費景況。有業內人士指出，疫情對大陸消費的衝擊和影響還會持續一段時間，若是按照海外線下消費回溫的節奏，或許需要到明年第2季，大陸消費市場的全面提振才會真正出現。

界面新聞報導，今年支付寶首頁並無醒目的雙12活動入口，僅在「卡包」入口中有「到店付領紅包」活動，紅包額度不大，還有少量銀行在支付寶進行綁卡參與支付滿減、分期滿減活動。商家參與雙12促銷的熱情度大大降低，在支付寶和美團App發現，參與雙12的線下商家寥寥無幾。

分析人士指出，今年是第一個所有電商平台都不公布商品交易總額（GMV）的雙11，雙12則甚至連各種平台行銷活動都沒了。