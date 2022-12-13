陸房市回暖 房貸額增加

大陸各地爭相放寬放疫限制，加上近期不斷推出支持房市的政策，刺激大陸房市出現回暖跡象。中指研究院最新報告顯示，上周16個主要城市新房成交面積月增4.9％，中國人民銀行（大陸央行）昨（12）日發布的住戶貸款亦增加人民幣2,627億元，告別10月負增長態勢。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜表示，疫情防控優化措施會讓大家對市場的信心有一定好轉，另外還可以促進看房，對房市成交量有一定促進作用。

報告顯示，上周大陸一線城市成交面積整體按月上漲0.6％，漲幅略有提升。分城市來看，廣州成交面積按月漲幅最大達96.8％，僅上海按月下降，降幅為15.7％。二線代表城市整體成交面積按月上漲1.9％。三線代表城市成交面積按月升幅為45.4％。

同時，南京、武漢、廈門、佛山等城市上周紛紛放鬆限購政策。南京二套房首付比例降至四成，對江心洲生態科技島、南部新城、紅山新城、幕府創新城放鬆限購；在廈門市實際工作和生活的非本市戶籍無住房家庭和個人可在島外限購一套住房。

大陸房市回暖也體現在房貸數據上。人民銀行昨發布的最新數據顯示，11月住戶貸款增加人民幣2,627億元，較10月增加人民幣2,807億元。另外，居民貸款反映出大陸居民消費仍然偏弱，不過居民貸款已較10月顯著改善。人行最新資料顯示，11月人民幣貸款增加人民幣1.21兆元，年減人民幣596億元，但相比10月的人民幣6,152億元的新增規模，出現回暖。

從結構上看，企業中長期貸款增長強勁，占到了11月新增人民幣貸款的六成，企業短期貸款則出現了減少；住戶部門貸款告別了10月的負增長。