馬雲、史玉柱投資新媒體 慘賠

人在東京的阿里巴巴創始人馬雲及巨人網路董事長史玉柱出清持股八年的華數傳媒股權，將股權以人民幣19.1億元（約新台幣84億元），出售給大陸兩家國有企業，持股八年後認賠高達人民幣46億元（約新台幣202億元），慘賠70.7%。成為馬雲投資文化傳媒產業踩到的地雷。

大陸線上影音（OTT）業者華數傳媒公告，該公司第二大股東雲溪投資簽署股權轉讓協議，擬將所持公司股權悉數轉讓給兩家國資企業。雲溪投資背後出資者正是馬雲以及史玉柱。據推算，雲溪投資持有八年時間，慘賠人民幣46億元。

雲溪投資此次轉讓價為每股人民幣6.68元、總價人民幣19.1億元，向浙江易通傳媒投資有限公司、西湖電子集團有限公司轉讓其持有的華數傳媒2.87億股股份，占華數傳媒總股本的15.47％。

股份轉讓完成後，雲溪投資將不再持有華數傳媒股份。

這次接手的兩家公司都有大陸國資背景。浙江易通傳媒成立於2006年，是浙江廣播電視集團的主要對外投融資平台。西湖電子集團創立於1973年，是杭州市直屬的國有企業，旗下擁有數十家全資、控股、參股企業。

華數傳媒2014年4月向雲溪投資非公開發行股票。據當時公告，雲溪投資係由史玉柱和雲煌投資共同發起設立的有限合夥企業，雲煌投資則是由馬雲控股。八年前參與華數傳媒辦理私募定向增資時，每股發行價格為人民幣22.8元，2.87億股的成本為人民幣65.36億元。

當初投資華數傳媒時，大陸「大視頻時代」正在崛起，華數傳媒擁有互動電視、手機電視、互聯網電視、互聯網影音頻道等全方位新媒體業務，位居產業第一陣營，募集的資金也用於「華數TV」線上影音（OTT）專案、收購其他有線電視網路資產等。史玉柱和馬雲均表示看好其發展前景，希望透過投資華數傳媒布局文化傳媒產業。

當時外界一度樂觀認為，在馬雲的加持下，華數傳媒將迎來巨大發展，沒想到華數傳媒以電視媒體為主的發展不如預期，被手機視頻業者打到趴，據QuestMobile在9月發布的2022全景生態秋季報告，以騰訊視頻、愛奇藝、芒果TV、優酷視頻等四大OTT平台月活躍設備數1億以上，同屬第一梯隊。而華數傳媒月活躍設備數3,116萬，僅有第一梯隊活躍數的三分之一。