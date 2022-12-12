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孟晚舟談ICT行業發展 曝華為六大方面打造技術生態

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孟晚舟。（美聯社）
孟晚舟。（美聯社）

集微網消息，在近日擧辦的2022中國移動全球合作夥伴大會上，華為副董事長、輪值董事長孟晚舟發表主題演講，在消費者、家庭、政企三個市場方面講述了ICT行業的極速發展，並分享了三個未來企業的努力方向。

孟晚舟指出，過去十年，是ICT行業極速發展的十年，尤其是過去三年多來，5G網絡的快速建設，讓我們見證了行業的跨越式發展和社會的巨大變化。在消費者市場，以用戶體驗為主導的收入增長，成功穩定住了移動通信發展的基本盤。在家庭市場，F5G正在重新定義家庭網絡市場，從寬帶接入到智慧家庭、全屋智能，整個行業正在打開新的增長空間。在家庭市場，F5G正在重新定義家庭網絡市場，從寬帶接入到智慧家庭、全屋智能，整個行業正在打開新的增長空間。

她表示還需要付出更多努力。第一，聚力技術創新，共建綠色數字經濟底座。第二，聚力應用創新，共促數字社會轉型。第三，聚力生態創新，共築有靭性的數字化生態。

以下為演講全文：

很榮幸受邀參加中國移動全球合作夥伴大會，和諸位一起探討信息通訊產業的發展，暢享數字經濟的未來。過去十年，是ICT行業極速發展的十年，尤其是過去三年多來，5G網絡的快速建設，我們更是見證了行業的跨越式發展和社會的巨大變化。2021年，中國市場的行業5G應用落地超過1萬多個，5G與雲、AI的融合創新，讓越來越多的企業降本增效。以5G為代表的融合創新正在向全行業、全流程、全場景滲透，通信行業也從自身數字化轉型，走向使能千行百業的數字化建設。

在消費者市場，以用戶體驗為主導的收入增長，成功穩定住了移動通信發展的基本盤。5G帶來的10倍跨代體驗，讓用戶越來越習慣使用無線聯接，低頻消費從標清為主實現了向高清為主的升級，電商直播、在線演唱會等新的消費業態層出不窮。

在家庭市場，F5G正在重新定義家庭網絡市場，從寬帶接入到智慧家庭、全屋智能，整個行業正在打開新的增長空間。家庭正在成為娛樂、辦公、教育、健身的多功能中心，千兆家庭的加速發展使得我們的生活更加便捷、更加舒適、更加充滿了無限可能。

在政企市場，DICT加速了數字經濟與實體經濟融合，行業數字化正在從辦公系統的支撐角色轉身為生產系統的使能角色。5GtoB跨越了從0到1的孵化期，與人工智能、大數據、雲計算等技術一起，推動數字產業化和產業數字化進入了快速發展的通道。

一切過往，皆為序章。在移動通訊產業快速發展40多年後的今天，訊息基礎設施的內涵已從聯接轉變為聯接與計算的雙輪驅動。一輛自動駕駛訓練車每年產生訓練數據達180PB，算力成為驅動數字化轉型的新引擎。如何充分發揮算力網絡的價值，是這個時代賦予訊息通信產業的難題和機會。

面向全面數字化、智能化、低碳化的未來，我們還有更多的努力需要付出，在這裡，分享三點思考，供大家參考。

第一，聚力技術創新，共建綠色數字經濟底座。致力於滿足對網絡聯接的新需求，華為提出了邁向5.5G時代，開啓智能世界大門的產業願景。低時延高可靠能力從4個9穩定性的20毫秒提升至5到6個9的4毫秒，定位精度從米級提升到厘米級，從而將有能力將行業應用推向工業控制等核心生產流程。低碳發展是我們的共識，也是各行各業持續發展的指引。華為願與夥伴們攜手在5.5G時代，通過數字技術和電力電子技術的持續創新，幫助各行各業節能減排、低碳化發展，為夯實綠色數字經濟底座提供不竭動力。

第二，聚力應用創新，共促數字社會轉型。相信每個人心中都有一個對未來數智生活的暢想畫面，元宇宙的提出，更是人類對數字世界和物理世界深度融合的暢想。ICT技術與千行百業的深度融合與碰撞，將產生化學聚變，鍛造服務新能力，激發多元新應用。一方面，持續提升VR/AR、超高清低頻等業務體驗，孵化行業數智化升級新場景，促進信息技術在社會生活、生產領域的深度融合應用，另一方面，創作豐富的數字原生內容，構建智能、開放、沉浸式的數字世界，以及從數字世界找到物理世界的優化方案，讓物理世界的交互更加豐富便捷，提升生產力，用業務創新為數字經濟創造新的價值，共促數字社會轉型升級。

第三，聚力生態創新，共築有靭性的數字化生態。我們正處在全球宏觀環境劇烈變化、數字經濟飛速發展的時期，打造有靭性的數字產業生態，不僅有長遠的戰略意義，更有著現實意義。華為公司目前主要圍繞六大方面打造技術生態，其中面向數字基礎設施，著力打造鯤鵬計算生態和昇騰AI生態，這是兩個基礎生態，各種智能終端、網絡設備、以及雲服務、大數據服務等都需要。圍繞智能終端，華為公司主要打造鴻蒙OS和HMS兩個生態；面向智能駕駛，華為公司打造MDC生態；面向智能世界雲底座，我們打造華為雲生態。獨行者速，衆行者遠。華為鯤鵬認證夥伴已達3500多個；昇騰已建立16個生態創新中心，打造智城、智巡、智造、智行四大智系列解決方案。華為秉承開放、合作、共贏的宗旨，賦能合作夥伴、推動數字化人才發展，與各行各業、各領域的產業和生態夥伴共同打造有靭性的數字生態，共建和諧健康的全球產業生態。

根深方能葉茂，土沃才能花繁。我們所從事的行業朝氣蓬勃，就像我們曾經走過的歷程那樣，

新突破打開新空間，新高度也是新起點，華為願與中國移動等廣大夥伴一起攜手同心，深耕創新引領、聚合生態能量，共同創造美好數智未來。

實體經濟 孟晚舟 AI 電商

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