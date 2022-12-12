孟晚舟談ICT行業發展 曝華為六大方面打造技術生態

集微網消息，在近日擧辦的2022中國移動全球合作夥伴大會上，華為副董事長、輪值董事長孟晚舟發表主題演講，在消費者、家庭、政企三個市場方面講述了ICT行業的極速發展，並分享了三個未來企業的努力方向。

孟晚舟指出，過去十年，是ICT行業極速發展的十年，尤其是過去三年多來，5G網絡的快速建設，讓我們見證了行業的跨越式發展和社會的巨大變化。在消費者市場，以用戶體驗為主導的收入增長，成功穩定住了移動通信發展的基本盤。在家庭市場，F5G正在重新定義家庭網絡市場，從寬帶接入到智慧家庭、全屋智能，整個行業正在打開新的增長空間。在家庭市場，F5G正在重新定義家庭網絡市場，從寬帶接入到智慧家庭、全屋智能，整個行業正在打開新的增長空間。

她表示還需要付出更多努力。第一，聚力技術創新，共建綠色數字經濟底座。第二，聚力應用創新，共促數字社會轉型。第三，聚力生態創新，共築有靭性的數字化生態。

以下為演講全文：