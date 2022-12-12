人行出手 吃下人民幣7500億元特別國債

大陸財政部12日下午宣布，已向有關銀行定向發行人民幣7,500億元（約新台幣3.3兆元）特別國債，票面利率2.48％；緊接著，中國人民銀行（大陸央行）透露，從公開市場一級交易商買入人民幣7,500億元特別國債。一波操作下來，本月到期的人民幣7,500億元2007年大陸特別國債實現平穩續發，對流動性及金融市場均無明顯影響。

據大陸財政部介紹，本期特別國債在大陸全國銀行間債券市場面向境內有關銀行定向發行，期限3年。

大陸財政部於2007年發行了人民幣1兆5500億元特別國債，作為中國投資有限責任公司的資本金來源。2022年12月，2007年特別國債中有人民幣7,500億元到期。大陸財政部延續2017年做法，繼續採取滾動發行的方式，向有關銀行定向發行2022年特別國債，所籌資金用於償還當月2007年特別國債到期本金。

大陸財政部有關負責人日前指出，2022年特別國債發行採用市場化方式，發行過程不涉及社會投資者，個人不能購買。2022年特別國債是2007年特別國債的等額滾動發行，仍與原有資產負債相對應，不會增加財政赤字。

就2022年特別國債發行而言，從流程上看，先是大陸財政部面向特定銀行發行人民幣7,500億元特別國債，然後，人民銀行透過現券買斷交易，從特定銀行手中買入人民幣7,500億元特定國債。

業內人士指出，大陸政府債券發行繳款會影響銀行體系流動性，近年來隨著地方債、國債等發行規模加大，其已成為影響短期流動性的重要因素之一。2022年特別國債發行規模達人民幣7,500億元，但由於作了上述特定安排，並不會對銀行體系流動性造成影響。