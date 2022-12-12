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放寬防疫新十條公布後一周 陸房市成交面積月增4.9％
隨著大陸國務院在本月7日公布放寬防疫新十條措施後，中指研究院最新報告顯示，上周大陸16個主要城市新房成交面積按月上升4.9％，其中廣州增幅高達96.8％。
報告指出，這主要得益於大陸政府近期密集發布對房市支持政策以及防疫措施的放寬有關。
中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜稱，疫情防控優化措施會讓大家對市場的信心有一定好轉。另外還可以促進大家看房，對成交量上升有一定促進作用。
報告顯示，上周一線城市成交面積整體按月上漲0.6％，漲幅略有提升。分城市來看，廣州成交面積按月漲幅最大高達96.8％，僅上海按月下降，降幅為15.7％。
二線代表城市上周整體成交面積按月上漲1.9％；三線代表城市成交面積按月升幅為45.4％。
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