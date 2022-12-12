房市低迷+疫情擾動 陸信貸和社融增長疲弱

中國人民銀行（大陸央行）12日發布的數據顯示，金融機構11月新增人民幣貸款1.21兆元，年減人民幣596億元，社會融資規模增量人民幣1.99兆元，比去年同期減少人民幣6,109億元，信貸和社融均略低於市場預期。

據界面新聞，分析師表示，信貸和社融增長疲弱主要是受房市低迷和疫情擾動影響，但企業中長期貸款較去年同期大增近人民幣4,000億元，反映保交樓、促進基建和製造業投資等政策對企業融資的支持到位。

分部門看，11月居民部門新增人民幣貸款2,627億元，年減人民幣4,710億元。其中，短期貸款增加人民幣525億元，年減人民幣992億元；中長期貸款增加人民幣2,103億元，年減人民幣3,718億元。

植信投資研究院高級研究員王運金表示，居民短期與中長期貸款均明顯低於去年同期水準，這說明疫情對居民收入與消費的影響仍在持續。

另一方面，出於防風險考慮，居民儲蓄大幅增長。人行數據顯示，11月居民存款增加人民幣2.25兆元，較去年同期多增1.52兆元。

中國銀行研究院研究員梁斯進一步表示，當前購房動力尚未有明顯轉暖跡象，由此持續拖累居民中長期信貸需求。

上海證券固定收益首席分析師鄭嘉偉也指，居民部門住房貸款雖然較10月有所改善，但是相較去年同期依然明顯減少，可見三年疫情已經逐步侵蝕居民部門資產負債表。儘管有「三支箭」和金融16條，但是對於修復居民部門資產負債表作用有限。

所謂「三支箭」是指大陸監管層在銀行信貸、債券融資、股權融資方面對房地產企業的支持。金融16條是指中國人民銀行和銀保監會上個月發佈的《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，通知共有16條內容，涉及保交房、受困房企風險處置、住房租賃等六個方面。