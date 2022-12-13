直播帶貨 新疆產品銷各地

近年來，隨著新疆生產建設兵團電商產業的不斷發展，直播帶貨成為熱門營銷方式，飛入尋常百姓家，助力特色產品不斷走出「深閨」，加速銷往大陸各地，帶動一批年輕人創業、就業，成為民眾增收致富重要新管道。

中新社報導，新疆北部的土墩子農場鑫森源合作社通過直播帶貨，依託網路銷售平台，助力特色養殖闖出大市場，社員們鼓起腰包。

「朋友們，我們合作社的驢肉味道鮮美、肉質細膩，大家直播間趕緊下單。」10日，合作社負責人程斌通過直播帶貨，吸引不少網友下單購買。

鑫森源合作社成立於2013年12月，是大陸國家級合作社，在特色黑驢養殖和繁育上積累豐富經驗，現黑驢存欄1500餘頭，為目前新疆養殖規模單體最大養驢場。

合作社全年驢奶產量150噸，出欄肉驢200頭，實現銷售收入430萬元（人民幣，下同）左右。

程斌和社員們今年6月開始直播帶貨，如今驢奶配送至烏魯木齊市、昌吉市、五家渠市、阜康市等多個城市，進一步提升合作社的知名度。

如今，在新疆兵團各基層團場，直播帶貨、助農直播間等新業態蓬勃發展，一批鄉村網紅正在出爐，暢通農產品出場進城管道，助推農特產品走四方，為鄉村振興注入新活力。

地處新疆南部的第一師阿拉爾市花橋鎮2020年成為首批數位鄉村試點單位。

雷露蕾和4名合作夥伴，抓住當地大力發展電商的機遇，成立電子商務公司，2021年銷售農副產品360餘噸，銷售額達650萬元。如今該公司已成第一師阿拉爾市電商聯盟協會單位，雷露蕾也獲評第五批大陸農村創業創新優秀帶頭人。

據統計，2021年，新疆兵團通過公共網絡實現商品銷售額4.42億元，比上年增長1.3倍。