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銀川招商 簽約503億人民幣

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

寧夏回族自治區銀川市11日舉行產業招商暨金融助力實體經濟簽約大會，共簽約太陽能新材料產業園、太陽能支架製造及數智物流平台、乳業產業園等90個重點產業項目，簽約總金額503.3億元（人民幣，下同）。同時，現場簽約伊品生物酵母抽提物技改項目融資合作協議等6個金融項目，支持資金52.3億元。

中新社報導，據介紹，此次計劃總投資億元以上項目主要集中在新型材料、清潔能源、葡萄酒、牛奶等產業。

今年以來，銀川市以項目落地為目標，聚焦光伏矽、藍寶石、半導體矽、石墨烯、葡萄酒、牛奶等領域，重點發展新材料、新能源、新食品「三新」產業和打造世界葡萄酒之都、中國新矽都、新型電池製造基地、智能終端和半導體材料生產基地、枸杞精深加工基地、高端奶產業基地、「互聯網＋醫療健康」示範基地的兩都五基地建設，著力推進產業鏈式發展、集群式發展，並通過聯動招商、專題招商、「雲招商」「雲簽約」等多種方式狠抓招商、穩定投資。

今年，銀川市帶隊赴北京、福建等地開展招商178批次，對接華電集團、青島特來電新能源等重點企業項目408個，邀請東旭集團、廈門綠百合食品、中農聯集團等企業來銀考察1461批次，動態儲備天雲算力中心、中藥提取產品製造、「上河堡」文化旅遊、24GW單晶拉棒切方切片等在談項目124個，計劃總投資1030.64億元。

葡萄酒 半導體 實體經濟

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