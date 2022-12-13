全球數位貿易博覽會 杭州開幕

以「數字（數位）貿易商通全球」為主題，首屆全球數位貿易博覽會（數貿會）11日在浙江杭州開幕。

中新社報導，大陸全國人大常委會副委員長丁仲禮發表視訊致詞並宣佈數貿會開幕。他表示，希望與會嘉賓充分利用好數貿會這一平台，積極交流分享數位貿易經驗，搭建更加緊密的溝通橋梁，與全球貿易夥伴攜起手來，共同豐富數位貿易業態，共同完善數位貿易體系，共同開創公平、開放、共贏的數位貿易新格局，共同推動全球數位貿易規模跨上新台階。

愛爾蘭駐上海總領事館代總領事穆洛藍現場宣讀愛爾蘭副總理兼企業、貿易及就業部部長利奧·瓦拉德卡致詞，其中指出，中國企業及其發達的互聯網商業生態系統使當今世界獲益良多，今天的會議提供了一個相互溝通、交流意見、互幫互助的良好平台。

比利時數位化國務秘書馬蒂厄·米歇爾表示，中國蘊藏著巨大的機遇，尤其是對比利時的中小企業而言。比利時希望在電子商務、數位技術和整體數位經濟領域與中國保持聯繫。

新加坡外交部兼國家發展部高級政務部長沈穎介紹，新加坡和中國在數位經濟方面保持著密切合作。就如何深化數位經濟合作，她認為可以從推動數位貿易合作、營造可靠的數位環境等三個領域入手。

世界貿易組織副總幹事張向晨表示，國際社會在數位化轉型方面面臨兩大挑戰，第一大挑戰是數位鴻溝，第二大挑戰是缺乏協調一致的數位貿易國際規則。

本次會議舉辦地浙江是中國大陸數位經濟版圖上濃墨重彩的一筆。浙江省委書記易煉紅表示，浙江將加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，以數位化改革為牽引，以數位技術創新為動力，加快構建數位貿易全產業鏈，著力做強數位貿易產業體系，提升數位貿易平台體系，優化數位貿易生態體系，探索數位貿易制度體系，建設全球數位貿易中心，開創全球數位發展道路。