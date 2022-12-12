快訊

張蘭勸世能剖腹產「要惜福」 網酸：難怪生出媽寶兒

雪山下初雪了！積雪4、5cm畫面曝光 山友驚喜忙用手機記錄　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸掌握每一個人隱私的「通信行程卡」 明起全面下線

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
通信大數據行程卡12月13日起全面下線不再使用，這個行程卡會顯示手機持有者，過去14天去過的所有地方，包括國外，完整掌握每個人的隱私。（百度）
通信大數據行程卡12月13日起全面下線不再使用，這個行程卡會顯示手機持有者，過去14天去過的所有地方，包括國外，完整掌握每個人的隱私。（百度）

大陸進一步放寬防疫措施，掌握每一個人行程的「通信行程卡」自明天（13日）零時起全面下線，落實大陸防疫「新十條」措施，不再以「通信行程卡」限制人民往來。

新華網報導，「通信行程卡」官方12日凌晨發布消息，為深入貫徹黨中央、國務院關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精準做好防控工作的決策部署，根據國務院聯防聯控機制綜合組有關要求，12月13日0時起，正式下線「通信行程卡」服務。「通信行程卡」短信、網頁、微信小程式、支付寶小程式、 APP等查詢管道將同步下線。

3年前大陸新冠疫情爆發後，大陸三大電信公司於2020年2月推出通信大數據行程卡，俗稱「行程碼」，透過手機可掌握每一個人的行蹤。人民進出每一個場所必須掃碼，除「健康碼」顯示綠碼外，還需同步查驗「行程碼」，確定過去14天（後縮短為7天）未去過高中風險區，方可進入，嚴重限制人民往來自由。

大陸過去以健康碼、行程碼、核酸碼等大數據管理工具有效管控疫情，但到了後期，也出現一些地方政府勾結有關單位濫用這些大數據工具，通過違法賦碼或通過濫用彈窗等措施限制人員流動，嚴重損害政府威信，嚴重侵犯人民合法權益。

例如今年夏天，河南多間村鎮銀行幾十萬存戶的近400億元人民幣被騙取，鄭州竟以違法賦碼方式把上訪的存款戶健康碼變成「紅碼」，限制人員流動，引發抗議與譁然。

大陸政府權威命令通過健康碼、行程碼等大數據工具全面蒐集民眾的姓名、性別、身分證號、電話、出行軌跡、到訪場合等訊息，是當下最完整、最精準的個人訊息數據，涉及到14億人的隱私，其重要性不言而喻。

隨著大陸優化疫情防控，「動態清零」結束，多地不再查驗健康碼、核酸檢測陰性證明後，這個當初被形容為「通行證」、「放行條」的行程碼也應走入歷史。為避免這些數據外洩，或被駭客竊取，或被違法商業交易，威脅到公民個人財產安全、訊息安全，甚至國家安全等，有必要儘速刪除銷毀。

疫情 國務院 新冠肺炎

延伸閱讀

陸禁台產品誰的錯？游淑慧這八字點破 最後人民倒霉

陸港物流今起率先通關 傳春節前人員免隔離通關

陸石油增產量 逾半來自海洋

李家超透露已與深圳、廣東兩地商討 陸港拚春節前免隔離通關

相關新聞

獲利上億的核酸產業 在政策急轉彎後何去何從？

一個顯而易見的行業泡沫被快速吹大，當政策快速改變後，整個醫學檢測行業該何去何從？

大陸掌握每一個人隱私的「通信行程卡」 明起全面下線

大陸進一步放寬防疫措施，掌握每一個人行程的「通信行程卡」自明天（13日）零時起全面下線，落實大陸防疫「新十條」措施，不再...

因應「二十大」後 中國經濟變局

中國共產黨第二十次全國代表大會 10 月在北京召開，展開新人事新政策，走向全面建設社會主義現代化國家的戰略部署，此後將牽動著世界經濟及金融市場的脈動。面對中國經濟變局，臺商何去何從？

西安─塔什干 全貨運航線復航

隨著圓通航空B757─200F全貨機10日自西安咸陽國際機場飛向烏茲別克塔什干國際機場，西安─塔什干全貨運航線復航。自此...

發特別國債 陸財部：不增財政赤字

中國大陸財政部近日公告，12月12日將招標發行2022年特別國債。本期大陸國債為3年期固定利率附息債，發行面值7500億...

陸石油增產量 逾半來自海洋

第二屆中國海洋能源發展論壇暨《中國海洋能源發展報告2022》發布會10日以線上形式召開。報告預計，2022年中國大陸海洋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。