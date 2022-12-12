大陸掌握每一個人隱私的「通信行程卡」 明起全面下線

大陸進一步放寬防疫措施，掌握每一個人行程的「通信行程卡」自明天（13日）零時起全面下線，落實大陸防疫「新十條」措施，不再以「通信行程卡」限制人民往來。

新華網報導，「通信行程卡」官方12日凌晨發布消息，為深入貫徹黨中央、國務院關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精準做好防控工作的決策部署，根據國務院聯防聯控機制綜合組有關要求，12月13日0時起，正式下線「通信行程卡」服務。「通信行程卡」短信、網頁、微信小程式、支付寶小程式、 APP等查詢管道將同步下線。

3年前大陸新冠疫情爆發後，大陸三大電信公司於2020年2月推出通信大數據行程卡，俗稱「行程碼」，透過手機可掌握每一個人的行蹤。人民進出每一個場所必須掃碼，除「健康碼」顯示綠碼外，還需同步查驗「行程碼」，確定過去14天（後縮短為7天）未去過高中風險區，方可進入，嚴重限制人民往來自由。

大陸過去以健康碼、行程碼、核酸碼等大數據管理工具有效管控疫情，但到了後期，也出現一些地方政府勾結有關單位濫用這些大數據工具，通過違法賦碼或通過濫用彈窗等措施限制人員流動，嚴重損害政府威信，嚴重侵犯人民合法權益。

例如今年夏天，河南多間村鎮銀行幾十萬存戶的近400億元人民幣被騙取，鄭州竟以違法賦碼方式把上訪的存款戶健康碼變成「紅碼」，限制人員流動，引發抗議與譁然。

大陸政府權威命令通過健康碼、行程碼等大數據工具全面蒐集民眾的姓名、性別、身分證號、電話、出行軌跡、到訪場合等訊息，是當下最完整、最精準的個人訊息數據，涉及到14億人的隱私，其重要性不言而喻。

隨著大陸優化疫情防控，「動態清零」結束，多地不再查驗健康碼、核酸檢測陰性證明後，這個當初被形容為「通行證」、「放行條」的行程碼也應走入歷史。為避免這些數據外洩，或被駭客竊取，或被違法商業交易，威脅到公民個人財產安全、訊息安全，甚至國家安全等，有必要儘速刪除銷毀。