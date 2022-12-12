西安─塔什干 全貨運航線復航

隨著圓通航空B757─200F全貨機10日自西安咸陽國際機場飛向烏茲別克塔什干國際機場，西安─塔什干全貨運航線復航。自此西安咸陽國際機場在中亞地區將構建起阿拉木圖、塔什干兩條空中物流通道，有力支撐一帶一路沿線國家和地區經貿發展。

中新社報導，本次西安─塔什干全貨運航線復航，每周執飛三班，出港主要運載手機、晶片等電子產品以及服裝、日化用品等電商貨物；進港則將滿載自阿富汗進口的松子等地區特色產品，每班進出港運載貨物超過50噸。

據了解，本次阿富汗松子進口是利用烏茲別克與阿富汗接壤的地理優勢，通過塔什干中轉至中國大陸，有效彌補了大陸與阿富汗空中運力不足的弱點，目前該松子產品已與航線簽訂上百噸訂單，同時其他國內外跨境電商客戶詢價火熱，紛紛預定艙位。

西安─塔什干全貨運航線復航將與已穩定運營的西安—阿拉木圖全貨運航線形成聯動提效的空中通道，實現西安至中亞地區每周350噸的空中穩定運輸能力。

同時，西安至中亞全貨運航線，通過西安和中亞機場樞紐優勢，實現了空空、空陸高效銜接至歐洲、非洲的城市，有效擴大了陝西空中「絲綢之路」的經濟輻射能力。