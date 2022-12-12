發特別國債 陸財部：不增財政赤字

中國大陸財政部近日公告，12月12日將招標發行2022年特別國債。本期大陸國債為3年期固定利率附息債，發行面值7500億元（人民幣，下同），可以上市交易。

中新社報導，大陸財政部有關負責人10日介紹，2007年，經大陸國務院同意和全國人大常委會批准，財政部發行了1兆5500億元特別國債，作為中國投資有限責任公司的資本金來源。期限主要為10年、15年，2017年起陸續到期。對2017年到期的2007年特別國債本金，財政部向有關銀行定向發行2017年特別國債償還。

負責人表示，2022年12月，2007年特別國債中有7500億元即將到期。經大陸國務院批准，財政部將延續2017年做法，繼續採取滾動發行的方式，向有關銀行定向發行2022年特別國債7500億元，所籌資金用於償還當月2007年特別國債到期本金。

負責人強調，2022年特別國債發行採用市場化方式，嚴格按照相關法律法規，在大陸全國銀行間債券市場面向有關銀行定向發行，發行過程不涉及社會投資者，個人不能購買。2022年特別國債是2007年特別國債的等額滾動發行，仍與原有資產負債相對應，不會增加財政赤字。