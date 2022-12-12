陸石油增產量 逾半來自海洋

第二屆中國海洋能源發展論壇暨《中國海洋能源發展報告2022》發布會10日以線上形式召開。報告預計，2022年中國大陸海洋油氣產量再創新高，海洋石油將貢獻全年大陸石油增產量一半以上。

中新社報導，2022年，受油氣價格大幅攀升帶動，全球海洋油氣投資大幅增長。中國海油集團能源經濟研究院發布的這份報告顯示，今年全球海洋油氣勘探開發投資有望達到1672.8億美元，同比增長21.3%，占油氣總投資的33.2%，其中，深水、超深水投資顯著增長。

分區域看，亞洲和中東是投資最高的區域，大陸表現亮眼。2022年，全球海上鑽井工作量中，近40%來自大陸海域。今年也是大陸海洋油氣勘探開發取得重大突破的一年。2022年大陸海洋油氣獲得勘探新發現7個，成功評價寶島21-1等20個含油氣構造，年內計畫投產7個新建產能項目。

報告預計，2022年大陸海洋石油產量達5862萬噸，同比增長6.9%，增產量占大陸石油增產量一半以上，渤海和南海東部是海洋石油上產的主要區域；海洋天然氣產量達216億立方公尺，同比增長8.6%，約占全大陸天然氣產量增量的13%。

展望明年，大陸海洋石油產量有望突破6000萬噸，繼續保持大陸石油生產增量的領軍地位；海洋天然氣產量有望突破230億立方公尺。

值得一提的是，在應對氣候變化進程中，可再生能源獲得更大發展空間，海洋能源在這方面同樣潛力可觀。海上風能正成為海洋國家發展可再生能源的重要支撐。

報告預計，截至2022年末，全球海上風電併網裝機規模達到6850萬千瓦，同比增長26%，約占全球可再生能源發電裝機總量的2%，未來該比率將穩步提升。