陸擴大金融開放 有助外資深耕

「我們在中國的業務做得很好，我為在中國的業務（發展）感到自豪。高盛在中國已經有超過25年的歷史，以前是通過和中國合作夥伴合資，隨著中國市場改革深入，我們已經能夠控制業務，擁有百分之百的股權。對此我感到興奮，這是機會，可以在中國境內市場上做得更大。」高盛集團總裁兼首席運營官溫澤恩（John Waldron）10日在第四屆外灘金融峰會上表示。

中新社報導，開放是金融發展的關鍵詞，也是在中國大陸外資持續深耕的「源動力」。

在匯豐控股集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）看來，近年來，大陸一直在加快擴大金融開放。

他觀察，僅與10年前相比，大陸的經濟體量和國際影響力已發生巨變。取得這一成績的首要途徑就是進一步放寬金融市場准入。

「我們欣喜地看到銀行、證券、保險行業的外資股比限制已被取消，中國大陸還放寬了外資機構在資產規模、經營年限、股東資質等方面的要求。隨著這些開放政策的落地，更多外資金融機構將加大在中國大陸的投資，設立新的機構。」祈耀年說。

施羅德集團行政總裁郝睿誠（Peter Harrison）也表示，作為一家全球性的資產管理公司，在中國開放的過程中，看到中國，特別是上海建設國際金融中心的決心，這也能够更好地為全球投資者發展服務。

郝睿誠說，「過去10年，我們也看到國際資金不斷湧入中國市場。也看到整個中國金融市場還在不斷發展，包括滬港通以及其他跨境交易機制。我們也可以看到資金自由化，包括QFII（合格的境外機構投資者）額度也在不斷放開，非常欣喜能夠看到不斷改革開放的過程。」

開放過程中機遇與挑戰並存。溫澤恩直言，因為中美兩國關係的挑戰，以及貿易限制和監管限制，所以最近變得更具挑戰性。「從根本上來說，全球資本在中國境內投資存在非常好的機會，而高盛是促進資本流動強大的中介機構。我們是全球範圍內頗具規模的資產和財富管理者，希望成為中國大陸境內更大的資產和財富管理者。」