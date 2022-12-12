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兩岸林博會閉幕 簽約總額117.5億

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
第十七屆海峽兩岸（三明）林業博覽會暨投資貿易洽談會在福建省三明市開幕。本屆林博會，以推動林區經濟富民增效，促進兩岸鄉村融合發展為主題，設有主會場、分會場和線上會場。圖為客商在台灣館參觀。中新社
第十七屆海峽兩岸（三明）林業博覽會暨投資貿易洽談會在福建省三明市開幕。本屆林博會，以推動林區經濟富民增效，促進兩岸鄉村融合發展為主題，設有主會場、分會場和線上會場。圖為客商在台灣館參觀。中新社

第十七屆海峽兩岸（三明）林業博覽會暨投資貿易洽談會（林博會）組委會10日披露，本屆林博會共策劃生成招商項目102項，落實簽約合同項目71項，總投資117.5億元（人民幣，下同）。

中新社報導，以「推動林區經濟富民增效，促進兩岸鄉村融合發展」為主題的本屆林博會，9日在福建省三明市閉幕。來自海峽兩岸各縣（市、區）的503家企業，組織2000餘種產品參展，其中台灣企業40家；舉辦了各縣（市、區）本地好物直播活動，通過網路直播帶貨及現場銷售，累計銷售及貿易訂單額達3008萬元。

在項目集中簽約儀式上，明溪延壽山森林康養基地建設、通泰生物科技元氏工作站等11個項目集中簽約，總投資27.69億元。

在落實簽約的合約項目中，投資億元以上或1000萬美元以上項目52項；投資額5億元以上項目4項，分別是沙縣天航中央廚房生產建設項目、沙縣碱回收技術改造項目、明溪延壽山森林康養基地建設項目、清流年產25000噸氟矽樹脂乳液和氟矽光敏樹脂及光敏單體項目。 　　

與此同時，本屆林博會期間，三明市共有25個農林類項目集中開竣工，總投資74億元，涉及現代農業、林產品精加工、生態觀光等多個領域。突出兩岸鄉村融合是本屆林博會一大特點。

兩岸林博會創辦於2005年，迄今形成了以林業和對台為基本特色，具有展覽、投資、貿易三大功能的國家級專業展會，也帶動了三明市林業產業快速發展。2021年，該市林業產業總產值1210億元，其中規模以上林產加工產值935億元，是林博會始辦前2004年42億元的22倍，成為三明增長最快、規模最大的產業集群之一。

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