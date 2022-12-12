深中通道海隧沉管鋼殼 完成製造

世界首創的深中通道海底沉管隧道整體預制水下推出式最終接頭，及最後一節沉管（E23）鋼殼10日由中國船舶集團旗下廣船國際完成製造，標誌著深中通道海底隧道沉管鋼殼製造工作全部完成。

中新社報導，E23管節鋼殼於同日出運至珠海桂山島沉管預制智慧工廠進行自密實混凝土澆築及舾裝等施工，計畫在2023年中進行浮運沉放。

深圳至中山跨江通道（深中通道）是集「橋、島、隧、水下互通」於一體的跨海集群工程。深中通道海底隧道沉管段長約5公里，由32個管節和1個最終接頭組成，為世界最寬、最長鋼殼混凝土沉管隧道。其中，廣船國際負責18個管節及1個最終接頭的鋼殼建造。

據悉，最終接頭與E23管節鋼殼同步加工製造。該最終接頭採用的整體預制水下推出式方案為世界首創，其套嵌於E23管節擴大端內，將像推出「巨型抽屜」一般，在水下與已沉放的E24管節對接、合龍。

「我們牽頭設計、科研、施工及材料裝備等單位，歷經三年艱難攻關，才最終確定結構選型及詳細的構造設計方案。」深中通道管理中心工程師夏豐勇介紹說。

最終接頭的構造形式極其複雜、幾乎無經驗可借鑒，且結構和裝置的空間交叉、工序組織極為複雜，精度匹配要求高，製造極其困難。

據悉，深中通道具超寬、深埋、變寬等技術特點的雙向八車道海底沉管隧道在世界上尚無先例，極具開創性和挑戰性。項目計畫2024年建成通車。