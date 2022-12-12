中老鐵路萬象南站成旱碼頭 暢通中老泰
「現在我們公司每月都要通過中老（中寮）鐵路運輸寮國啤酒到中國，我們的目標是讓更多中國人愛上寮國啤酒。」近日，在中老鐵路寮國萬象南站，寮國一家國際貿易進出口企業負責人拉答娜如是說。
中新社報導，啤酒、冷鏈、鐵礦石、農產品…在萬象南站貨場裡，集裝箱整齊堆碼擺放，機具操控有條不紊，一列列載滿貨物的國際班列緩緩駛出貨場。萬象南站是中老鐵路磨萬段最大的貨運站，也是磨萬段唯一一個只辦理貨運業務的車站。該站位於寮國萬象市，與泰國邊境毗鄰，因其獨特的地理位置和物流轉運配送區位優勢，成為中老泰貨物進入萬象的中轉「旱碼頭」。
特別是今年7月1日萬象南站換裝場正式建成，首批跨境集裝箱貨物在此完成標準軌與米軌間換裝後，快速駛向泰國林查班港。這標誌著中老泰鐵路實現互聯互通，陸海聯運國際物流通道更加便捷暢通。
「與公路相比，鐵路運輸的時間周期大幅縮短，鐵路運輸成本也大幅下降，目前我公司僅運到中國境內的貨物就超過13萬噸。」寮國本土一家大型運輸公司執行董事梅英介紹，中老鐵路開通以來，該公司利用自身國際貿易及國際物流運輸資源優勢，加強與鐵路運輸合作，一年來，在萬象南、蓬洪、萬榮、琅勃拉邦、孟賽、納堆等6個貨運站設貨運發送點。除發運鐵礦石外，該公司還積極幫助寮國本土發運橡膠、薏仁米、大米等。
嚐到中老鐵路安全、便捷、運量大、全天候運輸的甜頭後，眾多關聯企業紛紛搶駐萬象、琅勃拉邦等車站周邊。現在，各主要車站附近人來人往，成為商業與人流聚集地。
通過中老鐵路運輸的貨物除運達寮國外，大多發往泰國、緬甸、越南等國家。
「以快出貨是第一招。」萬象南站站長李同許介紹，列車從中國進入磨丁口岸站，加強與磨丁站信息互通，第一時間聯繫貨主準備取貨；根據到達貨物情況計畫卸車股道、騰出貨位，方便卸車組織；引進代理商為第三國客戶提供代取業務，幫助辦理海關和汽運手續…一套組合拳後，到達貨物暢快出站。
值得注意的是，中方鐵路部門還創新「中老鐵路＋中歐班列」、「中老鐵路＋西部陸海新通道班列」國際運輸模式，開行定點、定時、定線、定車次的中老「瀾湄快線」國際貨物列車，跨境貨物列車由開通初期日均2列增加到目前的日均12列。
中老鐵路開行一年來跨境貨物列車近3000列，跨境運輸貨值超130億元人民幣，其中寮國段運輸跨境貨物超190萬噸。
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