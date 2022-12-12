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中老鐵路萬象南站成旱碼頭 暢通中老泰

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
12月6日在老撾首都萬象的萬象南火車站拍攝的中老鐵路首列老撾香蕉輸華班列。 新華社
12月6日在老撾首都萬象的萬象南火車站拍攝的中老鐵路首列老撾香蕉輸華班列。 新華社

「現在我們公司每月都要通過中老（中寮）鐵路運輸寮國啤酒到中國，我們的目標是讓更多中國人愛上寮國啤酒。」近日，在中老鐵路寮國萬象南站，寮國一家國際貿易進出口企業負責人拉答娜如是說。

中新社報導，啤酒、冷鏈、鐵礦石、農產品…在萬象南站貨場裡，集裝箱整齊堆碼擺放，機具操控有條不紊，一列列載滿貨物的國際班列緩緩駛出貨場。萬象南站是中老鐵路磨萬段最大的貨運站，也是磨萬段唯一一個只辦理貨運業務的車站。該站位於寮國萬象市，與泰國邊境毗鄰，因其獨特的地理位置和物流轉運配送區位優勢，成為中老泰貨物進入萬象的中轉「旱碼頭」。

特別是今年7月1日萬象南站換裝場正式建成，首批跨境集裝箱貨物在此完成標準軌與米軌間換裝後，快速駛向泰國林查班港。這標誌著中老泰鐵路實現互聯互通，陸海聯運國際物流通道更加便捷暢通。

「與公路相比，鐵路運輸的時間周期大幅縮短，鐵路運輸成本也大幅下降，目前我公司僅運到中國境內的貨物就超過13萬噸。」寮國本土一家大型運輸公司執行董事梅英介紹，中老鐵路開通以來，該公司利用自身國際貿易及國際物流運輸資源優勢，加強與鐵路運輸合作，一年來，在萬象南、蓬洪、萬榮、琅勃拉邦、孟賽、納堆等6個貨運站設貨運發送點。除發運鐵礦石外，該公司還積極幫助寮國本土發運橡膠、薏仁米、大米等。

中老鐵路首列老撾香蕉輸華班列在老撾首都萬象的萬象南火車站裝運。 新華社
中老鐵路首列老撾香蕉輸華班列在老撾首都萬象的萬象南火車站裝運。 新華社

嚐到中老鐵路安全、便捷、運量大、全天候運輸的甜頭後，眾多關聯企業紛紛搶駐萬象、琅勃拉邦等車站周邊。現在，各主要車站附近人來人往，成為商業與人流聚集地。

通過中老鐵路運輸的貨物除運達寮國外，大多發往泰國、緬甸、越南等國家。

「以快出貨是第一招。」萬象南站站長李同許介紹，列車從中國進入磨丁口岸站，加強與磨丁站信息互通，第一時間聯繫貨主準備取貨；根據到達貨物情況計畫卸車股道、騰出貨位，方便卸車組織；引進代理商為第三國客戶提供代取業務，幫助辦理海關和汽運手續…一套組合拳後，到達貨物暢快出站。

值得注意的是，中方鐵路部門還創新「中老鐵路＋中歐班列」、「中老鐵路＋西部陸海新通道班列」國際運輸模式，開行定點、定時、定線、定車次的中老「瀾湄快線」國際貨物列車，跨境貨物列車由開通初期日均2列增加到目前的日均12列。

中老鐵路開行一年來跨境貨物列車近3000列，跨境運輸貨值超130億元人民幣，其中寮國段運輸跨境貨物超190萬噸。

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中老鐵路首列老撾香蕉輸華班列7日從老撾首都萬象市的南站發車，駛往中國湖南省長沙市。班列首發儀式5日在萬象舉行。 新華社
中老鐵路首列老撾香蕉輸華班列7日從老撾首都萬象市的南站發車，駛往中國湖南省長沙市。班列首發儀式5日在萬象舉行。 新華社
中老鐵路首列老撾香蕉輸華班列在老撾首都萬象的萬象南火車站裝運。 新華社
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