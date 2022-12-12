德陽造機組 助力蘇窪龍水電站投產

近日，金沙江上游清潔能源基地首個電站－蘇窪龍水電站1號機組，順利完成72小時試運行，正式投產發電。

蘇窪龍水電站位於金沙江上游河段四川巴塘縣和西藏芒康縣的界河上，是大陸西南水電開發重點工程，是大陸「西電東送」接續能源基地的先導工程，也是西藏地區首個裝機容量超百萬千瓦的大型水電工程。

據悉，該電站總裝機容量1200兆瓦，安裝的4台300兆瓦立軸混流式水輪發電機組，均由總部位於四川省德陽市的東方電機自主研製；該項目也是東方電機高海拔地區大型混流式機組研發、製造新的里程碑工程。4台機組均實現了動態調試運行「零配重」，機組振擺、溫升等關鍵指標優於同類型機組，樹立了高海拔地區大型水電機組研發設計、製造加工、安裝調試的典範。

蘇窪龍水電站項目建成後，將有效保證區域電力系統安全穩定運行，有力服務西藏經濟社會發展，為推動經濟社會發展全面綠色轉型作出重要貢獻。