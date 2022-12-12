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廣東11月CPI同比漲1.8％ 漲幅回落

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
11月廣東CPI同比上漲1.8%，漲幅回落。圖為廣州市民在一菜市場選購蔬菜。（中新社）
11月廣東CPI同比上漲1.8%，漲幅回落。圖為廣州市民在一菜市場選購蔬菜。（中新社）

據大陸國家統計局廣東調查總隊10日發布的數據，11月受疫情、季節性因素及去年同期對比基數走高等共同影響，廣東居民消費價格指數（CPI）環比由漲轉降，同比漲幅回落；工業生產者出廠價格指數（PPI）環比、同比漲幅均有所回落。

中新社報導，統計數據顯示，11月廣東居民消費價格指數（CPI）同比上漲1.8%，環比下降0.2%。1—11月平均，廣東居民消費價格比上年同期上漲2.2%。 　　

從同比指數看，CPI漲幅比上月回落0.2個百分點。其中，食品價格同比上漲4.9%，漲幅比上月回落1.0個百分點。食品中，豬肉價格上漲29.2%，鮮果、鴨價格分別上漲13.8%和11.3%。但漲幅均有所回落。非食品價格同比上漲1.0%，其中飛機票、其他旅遊價格分別上漲22.7%和11.3%，漲幅比上月分別擴大8.6和2.0個百分點；柴油、汽油、液化石油氣價格分別上漲12.4%、11.4%和1.8%，漲幅回落。

從環比指數看，CPI由上月上漲0.1%轉為下降0.2%。其中，食品價格環比由上月上漲0.4%轉為下降0.3%。食品中，受生豬產能去化、季節性需求增加、部分市縣疫情散發等因素影響，雖中央儲備豬肉投放工作繼續開展，豬肉價格仍上漲2.3%，但漲幅比上月回落5.3個百分點。非食品價格環比由上月持平轉為下降0.2%。受廣州等地疫情影響，解熱鎮痛藥價格上漲2.0%。

PPI方面，11月受煤炭、石油、有色金屬等行業價格上漲影響，PPI環比、同比均上漲，但受去年同期對比基數較高影響，漲幅均有所回落。從同比指數看，PPI上漲0.9%，漲幅比上月回落0.2個百分點。調查的38個行業大類價格同比「24升13降1平」，行業上漲面為63.2％，與上月持平。

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