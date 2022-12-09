財政壓力大沒錢了 大陸發特別國債3.3兆元史上第四次

大陸財政部今（9）日公告，為籌集財政資金，支決定發行2022年特別國債。發行面值人民幣7,500億元（約新台幣3.3兆元），自12月12日起上市交易。

這是大陸史上第四次發行特別國債，第一次是在1998年發行人民幣2,700億元特別國債，用來救四大行化解不良資產；第二次是2007年發行人民幣1.55兆元特別國債，用來買美元外匯，改革外匯存底，並因此註資成立中投公司。第三次是2020年5月底，發債額度人民幣1兆元，用來抗疫。

相距上一次發行特別國債，不過兩年多，這次再度發債，市場解讀，因為之前清零政策下，「核酸債務」太花錢，各級財政的壓力實在是太大。

大陸發行特別國債，採上市交易，對老百姓來說，是值得投資的好買賣嗎？專家解讀，從收益率上來說，回報可能不是太高，基本上處於3年定期左右的水平，可能比定期存款稍微高一點。不過，對個人投資來說，購買特別國債沒有太大的風險，收益穩定，因為國債的投資日期比較長，如果有閒錢，可以豐富個人的投資項目。