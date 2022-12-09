快訊

下周兩段式降溫！ 專家指達「冷氣團等級」 全台都有感

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

財政壓力大沒錢了 大陸發特別國債3.3兆元史上第四次

聯合報／ 記者戴瑞芬／即時報導
大陸財政部公告，發行2022年特別國債。發行面值人民幣7,500億元（約新台幣3.3兆元），自12月12日起上市交易。是史上第四次發行特別國債。大陸財政部官網
大陸財政部公告，發行2022年特別國債。發行面值人民幣7,500億元（約新台幣3.3兆元），自12月12日起上市交易。是史上第四次發行特別國債。大陸財政部官網

大陸財政部今（9）日公告，為籌集財政資金，支決定發行2022年特別國債。發行面值人民幣7,500億元（約新台幣3.3兆元），自12月12日起上市交易。

這是大陸史上第四次發行特別國債，第一次是在1998年發行人民幣2,700億元特別國債，用來救四大行化解不良資產；第二次是2007年發行人民幣1.55兆元特別國債，用來買美元外匯，改革外匯存底，並因此註資成立中投公司。第三次是2020年5月底，發債額度人民幣1兆元，用來抗疫。

相距上一次發行特別國債，不過兩年多，這次再度發債，市場解讀，因為之前清零政策下，「核酸債務」太花錢，各級財政的壓力實在是太大。

大陸發行特別國債，採上市交易，對老百姓來說，是值得投資的好買賣嗎？專家解讀，從收益率上來說，回報可能不是太高，基本上處於3年定期左右的水平，可能比定期存款稍微高一點。不過，對個人投資來說，購買特別國債沒有太大的風險，收益穩定，因為國債的投資日期比較長，如果有閒錢，可以豐富個人的投資項目。

人民幣 外匯 資產

延伸閱讀

午仔魚銷陸受阻衝擊內銷價？魚販曝：產量大但不至於崩跌

胡錫進痛批大陸衛健委 每日報告感染數字嚴重失真

大陸再禁台灣水產 陳其邁指示提供漁民必要協助

影／大陸禁止台灣水產品 業者：現在惶恐不知該怎麼辦

相關新聞

穩經濟 李克強宣告將進一步便利國際交往和人員流動

大陸國務院總理9日在與世界銀行行長等六大國際經濟組織負責人舉行「1+6」圓桌對話會時強調，中國將更好統籌疫情防控和經濟社...

北京新冠疫情發布調整 不再公布「各區」數據

中國大陸快速調整防疫政策，形同放棄「動態輕零」後，每日官方通報的疫情數據是否準確受到討論。其中，北京已做出些微調整，北京...

美「337條款」調查 聯想躲過制裁

據中國貿易救濟信息網消息，美國國際貿易委員會（ITC）8日發布公告稱，對特定功率半導體以及包含該功率半導體的移動設備和計...

陸通膨降溫 重返1字頭

受豬肉與蔬菜價格回落及高基期影響，大陸11月消費者物價指數（CPI）年比漲幅時隔七個月重見「1」字頭。大陸國家統計局昨（...

中沙石油貿易 擬人民幣結算

中共國家主席習近平出訪沙烏地阿拉伯，9日出席中沙峰會，會上中沙雙方簽訂價值約300萬美元的合作協議，項目內容涉及投資、貿...

兩岸企業家峰會 聚焦電動車

兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄7日率團在北京展開大陸訪問行程。據台方新聞稿，雙方形成設立專案小組的共識，推動兩岸電動車及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。