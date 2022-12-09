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陸駐俄外交官：北京準備在「北極航道」與俄國合作

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸近年來積極開展北極科研考察，圖為2021年「雪龍2號」到北極進行大陸第12次考察。（圖／取自「 suban索邦」微信公眾號）
大陸近年來積極開展北極科研考察，圖為2021年「雪龍2號」到北極進行大陸第12次考察。（圖／取自「 suban索邦」微信公眾號）

大陸與俄羅斯的合作，又有新的進展傳出。大陸駐俄國使館公使銜參贊劉慶華公開表示，北京對與俄羅斯在「北極航道」合作感興趣，準備在這個方向上與俄國合作。

據俄羅斯衛星通訊社消息，劉慶華是在12月8日至9日於俄國聖彼得堡舉辦的「北極：現在與未來」國際論壇上，以俄文做出上述談話。

消息稱，劉慶華指出，「很高興聽到你們（論壇發言人）說，今天俄方對發展與中國在北方航道的使用和建設方面的合作非常感興趣。我想在我的發言中你們已經了解到我們這邊也有同樣的興趣。所以，我們準備在這個方向上與你們合作」。

劉慶華表示，加強北方航道沿線合作是雙方元首確定的優先合作領域之一。她更指出，大陸期待著通往中國的北海航線的成功開通，「北海航線的發展必將促進北極基礎設施的進一步拓展、資源利用、沿海航線社會經濟發展等領域的擴展。由此這將可以為北極地區的長期可持續發展提供新的動力，也許還將對國際貿易未來架構的形成產生深遠的影響」。

據公開資料顯示，大陸國家主席習近平2017年與時任俄國總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）會面時，就曾提出要共同開展北極航道開發和利用合作，打造「冰上絲綢之路」。

2018年大陸國務院並發布「中國的北極政策」白皮書，提到政策主張包含參與北極航道開發利用。白皮書指出，全球變暖使北極航道有望成為國際貿易的重要運輸幹線，北極航道包含東北航道、西北航道和中央航道，大陸願依託北極航道的開發利用，與各方共建「冰上絲綢之路」。

北極 俄羅斯 航線

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