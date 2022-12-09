華為與OPPO簽訂全球專利交叉許可協議

集微網消息，華為與OPPO廣東移動通信有限公司今日宣佈簽訂全球專利交叉許可協議，該協議覆蓋了包括5G標準在內的蜂窩通信標準基本專利。

據透露，華為與OPPO達成的交叉許可協議，對雙方5G等標準必要專利技術以及相關產品都做出了專利許可的一攬子安排。根據協議，OPPO付費獲得了華為先進的5G技術許可。同時，OPPO在無線標準的相關研究，華為也獲得了所需的OPPO專利許可。

華為表示，華為雖然和國內企業也簽訂過一些許可協議，但OPPO是迄今為止規模最大、自有專利最多的一個。

華為知識產權部部長樊志勇表示，經過20多年的持續創新，華為已經在全球範圍內形成了包括5G、Wi-Fi、音眡頻等多個高價值專利包。華為很高興與OPPO達成交叉許可協議。企業間相互認可知識產權價值，可以促進高價值標準技術研究“投入——回報——再投入”的創新正循環，提升產業的可持續創新能力，為消費者提供更多有競爭力的產品和服務。

OPPO首蓆知識產權官馮英表示，OPPO很高興與華為達成一攬子專利交叉許可協議，這充分體現了雙方對彼此知識產權實力的認可和尊重，是雙贏的結果。OPPO將一如既往倡導建立長期健康的知識產權生態，主張以友好協商的方式解決知