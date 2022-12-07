合肥重點項目 投資增速快

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「比亞迪二期、中創新航等8個百億元（人民幣，下同）項目開工建設。」合肥市發改委主任拱艶5日介紹，今年1月至10月，該市新開工5000萬元以上重點項目741個，同比增加145個，創近10年新高。

中新社報導，據介紹，今年以來，安徽省合肥市克服多重不利因素，加快重點項目建設，以投資的快速增長支撐經濟大盤穩定恢復，呈現出增速快、結構優、項目多、活力強、潛力足等方面特點。

今年前十個月，合肥市固定資產投資增長9%，增速位居長三角8個「萬億（兆元）GDP城市」的第3位、中國24個「萬億GDP城市」的第6位。

與此同時，今年以來，合肥市工業投資增長始終保持20%以上的增速。

拱艶介紹，1月至10月，合肥市新簽約重點項目1129個，協議投資額超過5500億元，其中百億元以上項目6個、50億元以上項目21個。其中，9月，合肥組織產業鏈專班赴韓國招商，洽談項目總投資近20億元。

當日，根據合肥市召開「經濟要穩住」記者會消息，今年以來，該市經濟迎難而進，保持穩中向好發展態勢，多項主要經濟指標增速創新高。

在穩步增長的對外貿易上，中歐班列表現亮眼。1月至10月，合肥全市進出口總額2999.2億元，同比增長11.5%。其中，出口1880.8億元，增長15.3%；進口1118.4億元，增長5.6%。中歐班列累計發運671列，超去年全年發運總量，同比增長23.1%。

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