甘肅對歐盟貿易 穩定暢通

連日來，產自甘肅河西走廊的萵苣、菜豆、番茄、青椒種子經蘭州海關所屬酒泉海關查驗合格，順利出口義大利。而在位於該省東南部的天水市，一批來自法國的集成電路（積體電路）順利運抵。這是今年甘肅與歐盟暢通貿易往來的縮影。

中新社報導，根據蘭州海關消息，今年前10個月，甘肅省對歐盟國家進出口值35.3億元（人民幣，下同），同比增長40.2%。

「近年來，甘肅對歐盟進出口貿易額逐年增長，產自歐盟的銅精礦、集成電路、酪蛋白、美容化妝品等源源不斷運抵甘肅，同時甘肅蔬菜花卉種子、非合金鎳粉、綿羊腸衣等特色產品大量出口歐盟，雙方經貿合作穩定暢通。」蘭州海關綜合業務二處副處長黃志恒說。

基於地域狹長、光照充足、晝夜溫差大、病蟲害發生少等優勢，甘肅有逾百個特色農產品遠銷海外市場。河西走廊是大陸最大的蔬菜、花卉外繁制種基地。

幾天前，甘肅發行了首列西部陸海新通道「酒泉─欽州港─鹿特丹」鐵海聯運種子專列，380噸蔬菜、花卉種子滿載出海。

在精心培育農業「芯片」種子的同時，近年在核應用、新能源、新材料、石化裝備等領域處於大陸領跑位置的甘肅，還聚力保障高新技術企業供應鏈穩定。

今年以來，為保障集成電路產業供應鏈穩定，蘭州海關所屬天水海關成立通關、加貿、查檢聯動工作組，主動向企業提供海關政策諮詢服務，助力企業破解了通關、屬地查檢等工作中遇到的痛點和難點問題。今年以來，該關支持企業進出口集成電路貨值達22.4億元。