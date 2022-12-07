防疫、保供 山西力求動態平衡

席捲中國大陸多地的寒潮基本結束，但未來一周大部地區氣溫依然偏低。寒冬之下，能源保供大省山西正動態平衡疫情防控和能源保供。

中新社報導，12月5日山西省衛健委通告，12月4日0時至24時，山西省新增本土新冠確診病例58例，新增無症狀感染者1361例。

氣溫走低，山西遭遇新一輪疫情，目前病例還在快速增長，而涉疫地區就包括大同、呂梁、陽泉等產煤大市。其間，山西努力在防疫和保供中保持動態平衡。

中國煤炭資源網分析師馮棟斌4日表示，近期，受降溫影響，部分剛需及貿易商需求稍有釋放。山西地區主要以保供煤炭拉運為主，價格穩定。馮棟斌說，疫情對公路運輸限制較多，還需提高煤炭周轉效率。

對於上述情況，山西官方和保供煤炭企業早已關注，並予以應對。

作為煤電大市，朔州市持續加強外供煤炭、外送電力能力。4日，位於朔州市平魯區的中煤平朔集團東露天礦，各種大型車輛在礦坑內來回穿梭。從這裡開採出的煤炭將通過鐵路發往秦皇島港口，進而服務中國南方省分。

中煤平朔集團東露天礦總工程師邵斌介紹，企業統籌組織生產，將故障率低、作業效率高的電鏟調整到煤層頂板作業，實時跟進現場作業變化，靈活調配設備，盡力縮短供煤設備的交接班時間，保證原煤正常供應。

在煤炭外運方面，當地政府通過協調鐵路部門增加車皮計畫，緩解煤礦運力緊張。邵斌表示，近期平均每天煤炭的外運量達7萬噸左右，今年前10月運量同比增長14%。

今年1月至10月，朔州累計生產原煤1.8266億噸，同比增長18.58%。截至10月底，朔州煤炭保供完成1.7779億噸，外運1.54億噸，外運量占到總產量85%。其間，作為大陸重要的西煤東運大通道，此前受疫情影響的大秦鐵路日運量連續多次突破100萬噸，電煤保供運輸能力持續恢復。