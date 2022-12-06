標普：大陸銀行涉房貸款抵押足消化明年房價跌8%

標普全球評級發布報告稱，中國大陸銀行業房地產貸款的抵押緩衝總體較好，房地產開發貸款的貸款價值比(LTV)平均為50%，這意味着這些貸款有足夠空間消化明年最大8%的房價跌幅。

據香港信報財經網，報告並指出，低線城市的房產估值可能會出現更大幅度下降，從而削弱抵押房產給銀行貸款構成的安全保障。此外，一些區域性銀行的貸款發放更加激進，貸款價值比高於平均水平。

標普預計，2023年大陸商品房平均售價最大跌幅達到8%，低線城市以及庫存壓力較大的二線城市房價跌幅會更大。

標普全球評級信用分析師胡暘瑞表示，敏感度測試顯示，銀行暴露於區域性風險，如果房價大幅調整，甚至是抵押物估值方法發生變化，銀行業的問題貸款就會增多。

報告稱，在貸款寬限政策之下，銀行是否將逾期貸款劃歸不良有了更大的餘地；推遲不良貸款的確認與撥備的計提，可在短期內美化銀行的利潤和資產質量指標。但如果寬限政策未能幫助開發商復元，較大比例的展期貸款終將變為不良。

報告還提到，中國的銀行總體上不傾向於像國際同行一樣甩賣抵押物。出售抵押物有利於率先出動的銀行，但有可能引起資產價格的螺旋下跌。

報告指出，在這種集體求穩的心態之下，目前階段銀行業硬著陸的風險不大，但隨着紓困基金和其他相關專項資金進入，項目槓桿將會上升，抵押物形成的安全保障將會削弱。部分銀行對區域風險的敏感性，也有可能侵蝕銀行業的整體健康。

在更小機率情景下，如果政策出現失誤，則有可能導致房地產風險演變為系統性風險。胡暘瑞表示，歸根結底，中國的房地產生態系統需要獲得終端客戶的支持。

報告指出，最近的政策支持尚未帶來購房者信心的反彈；如果清零政策的退出進一步明朗化，則會給商品房銷售的提振帶來更強的動力。