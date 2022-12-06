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B站開啟新一輪裁員 直播及漫畫是重災區

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
B站開啟新一輪裁員。（網路照片）
B站開啟新一輪裁員。（網路照片）

嗶哩嗶哩（簡稱B站）開啟新一輪裁員，涉及直播、漫畫等，工作崗位方面，產品和測試員是裁員重災區，研發、運營、人事等職能部門崗位均有波及。

澎湃新聞報導，一位B站內部人士透露，裁員核心是內容製作相關的部門，因為公司這兩年一直在虧損，沒有足夠預算支撐大專案，內容類別崗位需求減少。

B站相關負責人就裁員傳聞回應說，近期部分業務有調整，因此伴隨人員調整，無大規模裁員。

今年以來，B站持續有人員優化、精簡業務等動作。今年5月，B站對遊戲業務開啟重點優化，裁員比率達到20%-30%，個別項目達到70%，除遊戲外，海外業務、主站等均有涉及。

去年年底，B站遊戲業務已經傳出裁員消息。一位員工透露，自研遊戲專案進行大規模撤裁，僅有少部分專案保留。

B站持續的人員優化，背後是對降低成本的迫切需求，也與財報整體表現有關。今年以來，B站持續虧損，11月29日公布的第3季財報顯示，B站總營收人民幣57.9億元，年增11%；經調整後虧損17.63億元，虧損較去年同期擴大9%。

今年3月，B站第一次提出在2024年實現盈虧平衡的目標，此後B站CEO陳睿反復在公開場合強調這一目標指出，減虧已成為公司最重要的工作之一，也是他親自在盯的工作。

今年雙11，B站還嘗試入局直播帶貨，據B站副董事長兼COO李旎披露，雙11當天，B站廣告收入年增47%，效果形態廣告的收入增長也超過80%。

陳睿表示，在管理效率方面，會側重於減少非核心業務投入，把資源集中在提高商業化效率，B站會優化組織結構「去肥增瘦」，這部分調整將在今年內完成，效果則將在明年第1季體現。

直播 雙11 裁員

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