減碳發電 陸首台G50燃機運行

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
大陸首台F級50兆瓦重型燃氣輪機，完工發運。圖／本報四川德陽傳真
大陸首台F級50兆瓦重型燃氣輪機，完工發運。圖／本報四川德陽傳真

近日，在位於四川省德陽市的東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東方汽輪機」）燃機總裝車間內，大陸首台自主研製F級50兆瓦重型燃氣輪機（G50）正式完工發運，即將進入工程應用階段。

此舉標誌著大陸在重型燃氣輪機領域，完成從「0」到「1」的突破。重型燃氣輪機是發電和驅動領域的核心設備，被譽為裝備製造業「皇冠上的明珠」。2009年，東方電氣匯聚優勢資源、組建科研團隊，聯合產業鏈上中下游近百家單位，率先開展具有完全自主知識產權的F級50兆瓦重型燃氣輪機研製。

據悉，「G50」整機由2萬多個零件組成。其工作壓力18個大氣壓，相當於海底180公尺深度的水壓，工作溫度超過1300攝氏度。

在這樣的高溫高壓條件下，還要以6000轉／分鐘的轉速高速旋轉，線速度超過大型客機飛行速度的2倍。

相較於同功率的火力發電機組，「G50」一年可減少碳排放超過50萬噸，聯合循環1小時發電量超過7萬千瓦時，可以滿足7000個家庭1天的用電需求。

此外，「G50」研製項目聯合高校、科研院所、產業鏈上中下游近300家企業，共同致力於打造安全可控、自主可靠的燃機產業鏈，力求實現主機自產化率100%。

項目還培養了一支高素質的燃氣輪機研發人才隊伍，團隊平均年齡34歲，團隊累計獲得授權發明專利136項，發表論文300餘篇，形成企業標準1000多項。

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