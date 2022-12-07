快遞量回溫 重回日均3億件

根據大陸國家郵政局監測數據顯示，11月27日以來，大陸全國快遞日均業務量連續穩步增加，特別是12月2日至4日，連續三天日均超3億件，實現迅速反彈。

新華社報導，大陸國家郵政局有關負責人介紹，從部分快遞網點暫停運營、快件積壓，到迅速反彈、復甦提速，郵政管理部門推進保通保暢工作，發布系列政策，持續跟蹤調度，分級分類分區推進，有效推動解決了多地幹線不暢、末端梗阻等問題。

在新疆烏魯木齊，郵政、順豐、京東、德邦、韻達、極兔、菜鳥等企業的省級分撥中心已正常運轉，加班加點處理分撥中心滾存郵件快件，超過271處快遞網點恢復運營，日均投遞郵件快件超過8萬件；在內蒙古呼和浩特，9個省級郵政快遞分撥中心全部恢復運行，超過245個郵政快遞網點恢復營業，超過3300餘名郵政快遞從業人員陸續返崗，將積壓的160餘萬件快件處理完畢；在西藏拉薩、廣東廣州、河南鄭州、重慶、北京等地，除部分未解封高風險區域仍無法派送快件外，主要品牌寄遞企業的營業網點已陸續恢復正常運轉，運力正在逐步恢復。

寄遞企業也積極加大基礎能力建設，提升服務能力，滿足商家和消費者的不同寄遞需求。順豐開通了「杭州—安克雷奇—紐約」國際貨運航線，進一步拓寬杭州至北美的航空物流渠道，穩定國際物流供應鏈；圓通速遞貴州智創園全面啟用，引進7套自動化快遞分揀設備，單日處理量達250萬件，提高了貴州及西南地區的物流運輸效率。

當前，快遞業仍處於旺季，在即將到來的「雙12」和年貨節等促銷活動的推動之下，快遞業務量有望持續增長。