惠譽 調降陸明年GDP至4.1%

聯合報／ 記者葉文義／綜合報導
房地產仍是中國大陸經濟增長驅動力。圖為大陸民眾在福州一處售樓部瞭解建案資訊。（中新社）
房地產仍是中國大陸經濟增長驅動力。圖為大陸民眾在福州一處售樓部瞭解建案資訊。（中新社）

國際評級機構惠譽（Fitch）表示，隨各國央行加大力度對抗通膨，加上大陸房地產市場前景惡化，因此再度調低2023年全球經濟增長預測，由9月時預計的增長1.7％，下調0.3個百分點至1.4％。

惠譽同時調低主要經濟體2023年經濟增長預測，對美國經濟增長調低0.3個百分點至增長0.2％，主要由於貨幣政策收緊力度上升。同時，因中國大陸新屋動工復甦緩慢，惠譽下調中國明年經濟增長預測0.4個百分點至增長4.1％。

在歐元區方面，歐洲天然氣危機雖略為紓緩，但歐洲央行大幅升息或壓抑需求，故惠譽將歐元區明年經濟增長預測下調至收縮0.1％。

惠譽首席經濟學家Brian Coulton表示，壓抑通膨較預期更難，因物價上升壓力趨擴大，而且變得更持久，導致各國央行不得不大幅升息，這將不利於經濟。

此外，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤最新報告指出，今年12月和明年第1季初，中國大陸依然存在的部分防疫管控措施，使消費和服務業活動繼續承壓，出口或將隨著全球需求放緩而走弱。

因此，瑞銀預計今年大陸今年第4季和明年第1季GDP增速將保持低迷，原預估今年大陸第4季GDP增速增長3.3％或面臨更多下行風險，不過仍維持2023年GDP增速為4.5％預測。

通膨

延伸閱讀

興富發：房市價漲量穩 1300萬剛性產品未來主流

永豐金看明年台股 空頭終結於年初、Q4上萬六

防疫鬆綁振信心 9月以來人民幣首次匯率升破7

大陸放寬防疫 國內線機票預訂翻倍、價格上漲3成

相關新聞

防疫、保供 山西力求動態平衡

席捲中國大陸多地的寒潮基本結束，但未來一周大部地區氣溫依然偏低。寒冬之下，能源保供大省山西正動態平衡疫情防控和能源保供。

合肥重點項目 投資增速快

「比亞迪二期、中創新航等8個百億元（人民幣，下同）項目開工建設。」合肥市發改委主任拱艶5日介紹，今年1月至10月，該市新...

甘肅對歐盟貿易 穩定暢通

連日來，產自甘肅河西走廊的萵苣、菜豆、番茄、青椒種子經蘭州海關所屬酒泉海關查驗合格，順利出口義大利。而在位於該省東南部的...

陸A股IPO融資額 再創歷史新高

會計師事務所PwC（台灣稱資誠）最新報告顯示，2022年大陸A股的IPO融資額將再創歷史新高，預計全年將有接近400檔新...

減碳發電 陸首台G50燃機運行

近日，在位於四川省德陽市的東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東方汽輪機」）燃機總裝車間內，大陸首台自主研製F級50兆...

橫琴減稅優惠奏效 4大產業亮眼

根據大陸國家稅務總局橫琴粵澳深度合作區稅務局消息，2021年度橫琴企業申報享受15%企業所得稅優惠金額達9.46億元（人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。