陸油價2連跌 92汽油重回7元

中國大陸成品油價二連跌。中新社報導，大陸國家發展和改革委員會5日消息稱，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自2022年12月5日24時起，大陸國內汽、柴油價格每噸分別降低440元（人民幣，下同）和425元。

折合升價，大陸全國平均來看，92號汽油、95號汽油、0號柴油每升分別下調0.35元、0.37元和0.36元。這是今年下半年以來，大陸成品油價的最大降幅。調價後，多數地方92號汽油將會重回（每升）7元時代。

卓創資訊成品油分析師徐娜指出，本輪成品油零售價格下調政策落實之後，居民消費用油成本將小幅下降。以油箱容量在50L的家用轎車為例，加滿一箱92號汽油將較之前減少約17.5元左右。

油耗方面，以月跑2000公里，百公里油耗8L的小型車為例，到下次調價窗口開啟（2022年12月19日24時）之前的時間內，消費者用油成本將減少26元左右。

物流行業，以月跑10000公里，百公里油耗在38L的重型卡車為例，在下次調價窗口開啟前，單輛車的燃油成本將減少638元左右。此次調價落地後，2022年大陸成品油零售限價共歷經23次調整，其中13次上調，9次下調，1次擱淺，漲跌互抵之後，汽、柴油價格累計每噸分別上漲1030元、990元，折合升價，92號汽油、95號汽油、0號柴油每升累計上漲0.81元、0.85元和0.84元。

卓創資訊成品油分析師鄭明亞指出，後期國際油價或寬幅波動為主。下周期原油變化率仍處於負值區間，成品油零售限價可能三連跌。