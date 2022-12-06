陸面板年產能2億平方公尺 向價值鏈中高端躍進

大陸工信部資料顯示，大陸新型顯示產業規模持續擴大，顯示面板年產能達到兩億平方公尺，產能規模躍居全球第一，有力支撐智慧手機、電視、顯示器、筆記型電腦、平板電腦等領域應用。工信部副部長王江平日前表示，將引導重點區域合理布局，提升產業鏈供應鏈韌性，推動新型顯示產業向價值鏈中高端躍進。

中國光學光電子行業協會液晶分會統計數據顯示，2021年，大陸顯示行業產值約人民幣5,868億元（約新台幣2.58兆元），較10年前增長近8倍；顯示面板出貨面積約1.6億平方公尺，較10年前增長7倍以上；產業規模與顯示面板出貨面積在全球市場的占比分別提升到36.9％和63.3％，成為全球第一。

據北京日報，大陸顯示面板企業在關鍵核心技術也不斷取得突破，在LCD（液晶顯示器）領域，大陸國內企業在技術、產品、市占、成本、效率等方面形成領先競爭力，全球市占率超過70％。

在OLED（有機發光二極體）領域，大陸國內企業已掌握核心技術，並向高刷新率、圖元排列等技術創新領域拓展，生產規模快速擴大。其中，中小型OLED市占率快速提升，統計顯示，今年第3季度，大陸國產智慧手機OLED面板全球市占已達30％，比去年同期提升10個百分點。

此外，在微顯示、印刷顯示、鐳射顯示等新一代顯示技術上，大陸也正在迎頭趕上。

在近日於四川成都召開的2022世界顯示產業大會上，中國電子信息產業發展研究院發布的《中國新型顯示產業發展現狀與趨勢洞察》顯示，大陸新型顯示產業規模持續增長，2012年至2021年，年複合增長率達到25.8％。

從區域來看，珠三角地區產能規模最大，超過一億平方公尺，中西部地區近年來產線建設速度加快。現有新型顯示相關企業1.9萬餘家。

在顯示專用材料方面，大陸新型顯示專用材料，本土產值逐年提升，目前的市場占有率大致在30％左右，其中，液晶、材料、光學模、靶材等等已經具有一定規模，光刻膠等方面需要補強，基板材料等等仍存在較大的差距。

工信部有關負責人表示，接下來，將不斷提升產業鏈、供應鏈韌性，全力攻克新型顯示產業的關鍵核心技術，加強與人工智慧、VR/AR、大數據、物聯網等數位技術的深度融合，深化國際交流與合作，推動新型顯示產業向價值鏈的中高端邁進。