大陸放寬防疫 國內線機票預訂翻倍、價格上漲3成

大陸多地放寬防疫措施，多地發佈進出公共場所、乘坐公共交通工具等不再查驗核酸檢測證明的通告。大陸國內機票搜索量大增，機票價格也上漲。

觀察者報導，據飛豬資料顯示，12月4日，重慶、鄭州、濟南、上海、杭州等熱門城市的出港機票預訂量環比上周翻倍增長。武漢、上海等熱門城市用戶的出行及旅遊搜索量較前一日增長超三成。

與此同時，機票價格也在上漲。同程旅行資料顯示，過去一周機票平均價格周環比上漲30%達到750元（含稅），比今年十一黃金周平均價格上漲約16%。其中12月3日單日人均機票價格922（含稅），達到十月以來機票平均價格峰值。

部分航段，杭州-貴陽、上海-昆明、深圳-上海、杭州-昆明、上海-深圳、成都-杭州等，在過去一周大陸國內航線預定排名比較靠前。