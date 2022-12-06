惠譽下調大陸明年經濟增長預測至4.1％。　

國際評級機構惠譽（Fitch）表示，隨各國央行加大力度對抗通膨，加上大陸房地產市場前景惡化，因此再度調低2023年全球經濟增長預測，由9月時預計的增長1.7％，下調0.3個百分點至1.4％。

惠譽同時調低主要經濟體2023年經濟增長預測，對美國經濟增長調低0.3個百分點至增長0.2％，主要由於貨幣政策收緊力度上升。同時，因中國大陸新屋動工復甦緩慢，惠譽下調中國明年經濟增長預測0.4個百分點至增長4.1％。

在歐元區方面，歐洲天然氣危機雖略為紓緩，但歐洲央行大幅升息或壓抑需求，故惠譽將歐元區明年經濟增長預測下調至收縮0.1％。

惠譽首席經濟學家Brian Coulton表示，壓抑通膨較預期更難，因物價上升壓力越趨擴大，而且變得更持久，導致各國央行不得不大幅升息，這將不利於經濟。

此外，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤發布最新報告指出，在今年12月和明年第1季度初，中國大陸依然存在的部分防疫管控措施會使得大陸消費和服務業活動繼續承壓。出口增長或將隨著全球需求放緩而走弱。

因此，瑞銀預計今年大陸今年第4季和明年第1季GDP增速將保持低迷，瑞銀原本預估今年大陸第4季GDP增速增長3.3％或面臨更多下行風險。不過，瑞銀維持2023年GDP增速為4.5％的預測。