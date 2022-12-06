特斯拉上海工廠將大幅減產？ 官方回「不實消息」
集微網消息，（5）日早間有消息稱，由於電動汽車的國內需求沒有達到特斯拉預期，該公司計劃降低其上海工廠的產能。特斯拉中國有關人士5日晚回應媒體稱，經過內部確認，可以明確上述關於減產的說法均不屬實。
據外媒消息稱，減產最快將於本周生效。報道還稱，特斯拉本月計劃減產的是特斯拉Model Y車型，預計此擧可能會使得特斯拉上海工廠本月的產量減少大約20%，此次減產是特斯拉首次自願減少上海工廠的產量。“不實信息。”以上流言均被特斯拉特斯拉中國有關人士回應否認。
根據此前消息，特斯拉上海超級工廠11月交付量達到100291輛，再次創下月度交付的新紀錄，今年前11個月累計交付量超過65萬輛。特斯拉公司副總裁陶琳曾表示，目前特斯拉上海超級工廠產業鏈本土化率超過95%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言