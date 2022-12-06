特斯拉上海工廠將大幅減產？ 官方回「不實消息」

集微網消息，（5）日早間有消息稱，由於電動汽車的國內需求沒有達到特斯拉預期，該公司計劃降低其上海工廠的產能。特斯拉中國有關人士5日晚回應媒體稱，經過內部確認，可以明確上述關於減產的說法均不屬實。

據外媒消息稱，減產最快將於本周生效。報道還稱，特斯拉本月計劃減產的是特斯拉Model Y車型，預計此擧可能會使得特斯拉上海工廠本月的產量減少大約20%，此次減產是特斯拉首次自願減少上海工廠的產量。“不實信息。”以上流言均被特斯拉特斯拉中國有關人士回應否認。

根據此前消息，特斯拉上海超級工廠11月交付量達到100291輛，再次創下月度交付的新紀錄，今年前11個月累計交付量超過65萬輛。特斯拉公司副總裁陶琳曾表示，目前特斯拉上海超級工廠產業鏈本土化率超過95%。