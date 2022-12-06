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上市公司治理指數 增幅緩

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2022年中國大陸上市公司治理指數4日在天津發布。大陸上市公司治理評價結果顯示，2022年上市公司治理指數平均值為64.40，提高了0.35，提高幅度較上年趨緩。

中新社報導，當日，由中國上市公司協會作為指導單位，南開大學中國公司治理研究院主辦，南開大學商學院等協辦的2022中國上市公司治理指數發布暨學術研討會在南開大學舉行。南開大學講席教授、中國公司治理研究院院長李維安代表課題組發布2022年中國上市公司治理指數。

據介紹，在構成大陸上市公司治理指數的六大維度中，股東治理維度、董事會治理維度、經理層治理維度、信息披露維度和利益相關者治理維度均實現上升。其中，利益相關者治理維度和經理層治理維度升幅較大，而監事會治理維度略有下降。

本次中國上市公司治理指數評價樣本量為4679家，較上年增加545家，數量與增速都達到歷史新高。板塊分布方面有一些變化，中小企業板併入主板，合併後主板上市公司達3008家，創業板上市公司1085家，科創板上市公司377家，新成立的北交所上市公司82家，金融業上市公司127家。

分行業來看，2022年科學研究和技術服務業的公司治理指數均值位居第一，緊隨其後的是金融業，製造業，交通運輸、倉儲和郵政業，信息傳輸、軟體和信息技術服務業等；而教育，農、林、牧、漁業，房地產業，綜合，居民服務、修理和其他服務業等治理指數均值較低。

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