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陸新能源汽車 曼谷展風采

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
以「觸摸未來」為主題的泰國國際車展12月1日正式開幕，多家中國汽車品牌攜最新車型亮相。 新華社
以「觸摸未來」為主題的泰國國際車展12月1日正式開幕，多家中國汽車品牌攜最新車型亮相。 新華社

正在曼谷舉行的第39屆泰國國際車展，中國大陸品牌新能源汽車成為一道風景，吸引觀眾眼球。

中新社報導，此次車展共有來自10個國家的35家汽車品牌、8個國家的17家摩托車品牌及眾多汽配廠商參展。其中參展的大陸汽車品牌基本都是電動車或混合動力車型。

長城汽車共有SUV坦克500 HEV量產版、歐拉閃電貓等7款車型亮相車展。同時，利用車展之機，長城汽車在泰國召開2022海外經銷商大會，來自全球50多個國家和地區的200多家海外經銷商齊聚長城展台。

長城汽車東協區域總裁張佳明表示，長城汽車始終秉持新能源領導品牌定位、堅持差異化策略，不斷為泰國消費者帶來優質的產品與服務、全新的體驗與前沿科技。在泰國建廠近2年來，長城共推出5款新能源車型，擁有超過1.3萬名用戶。

比亞迪也攜帶以元PLUS為首的7款車型參展，向泰國消費者展示其豐富多樣的產品矩陣和深厚的創新技術。今年9月，比亞迪與泰國有關方面簽署土地購買協議，並宣布在泰國建設比亞迪首個海外乘用車工廠。

上汽集團名爵品牌共有9款車型參展。作為深耕泰國市場多年的品牌，名爵去年已躋身泰國主流汽車品牌銷量前十位。此外，哪吒汽車、朋克汽車也亮相車展，展現各自新能源汽車的風采。

泰國是東南亞重要的汽車生產和出口基地，其每年舉辦的國際車展影響力也愈來愈大。該國正在大力推動新能源汽車產業發展，並制定了到2030年電動車產量至少占全大陸汽車產量30%的目標。

以「觸摸未來」為主題的泰國國際車展12月1日正式開幕，多家中國汽車品牌攜最新車型亮相。 新華社
以「觸摸未來」為主題的泰國國際車展12月1日正式開幕，多家中國汽車品牌攜最新車型亮相。 新華社
以「觸摸未來」為主題的泰國國際車展12月1日正式開幕，多家中國汽車品牌攜最新車型亮相。 新華社
以「觸摸未來」為主題的泰國國際車展12月1日正式開幕，多家中國汽車品牌攜最新車型亮相。 新華社

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