李高：COP27為巴黎協定注入新動力

中國大陸生態環境部應對氣候變化司司長李高在國際金融論壇（IFF）2022全球年會上表示，《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（COP27）是一次成功的大會，為推動《巴黎協定》全面有效實施注入了新的動力。

中新社報導，11月6日至20日，COP27在埃及沿海城市沙姆沙伊赫舉行。

在此次大會上，中國大陸代表團副團長兼秘書長李高當選為締約方大會主席團的副主席。

李高說，COP27以「共同落實」為主題，就《公約》及《京都議定書》《巴黎協定》落實和治理事項通過了數十項決議，其中1號決議「沙姆沙伊赫實施計劃」，重申堅持多邊主義和共同但有區別的責任等原則，強調各方應切實將已經提出的目標轉化為行動，合作應對緊迫的氣候變化挑戰。總體而言，這是一次成功的大會，為推動《巴黎協定》全面有效實施注入了新的動力。

李高表示，氣候變化不利影響日益顯現，合作應對氣候變化已經成為全球的共識，但是全球氣候治理仍面臨複雜挑戰。中美之間的合作是最大的發達國家和最大的發展中國家之間的合作，兩國在氣候變化領域的交流合作對推動多邊進程具有重要意義，也有助於促進雙邊關係。

李高曾表示，11月11日，中方向《公約》秘書處正式提交了《中國落實國家自主貢獻目標進展報告（2022）》。報告反映了2020年中方提出新的自主貢獻目標以來，落實自主貢獻目標的進展，體現了中方推動綠色低碳發展、積極應對全球氣候變化的決心和努力。